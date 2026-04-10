Число госпитализированных с норовирусом в Урене выросло

В Уренском округе увеличилось число пострадавших от отравления — в больницу попал еще один ребенок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минздраве.
В инфекционном отделении местной ЦРБ находятся один взрослый и шестеро детей. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
Первые обращения с симптомами отравления начали поступать 5 апреля. Всего зафиксировано более 50 случаев.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, причиной стал норовирус. Все заболевшие употребляли сырую воду из-под крана.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ситуация на контроле прокуратуры и главы Следкома России Александра Бастрыкина.
