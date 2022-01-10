Жанна Никонова: "Мы поставили задачу создать научно-практическую площадку по развитию одаренности детей" Общество

Цель конференции - обмен лучшими практиками в сфере работы с одаренными детьми и талантливой молодежью Фото: пресс-служба вуза

"Мы поставили перед собой задачу - создать региональную научно-практическую площадку по развитию одаренности детей с участием ведущих национальных и мировых экспертов", - заявила ректор НГЛУ Жанна Никонова.

Согласно информации, на базе Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова стартовала первая всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Траектория успеха: стратегии и тактики развития одаренности детей и молодежи". Конференция организована НГЛУ при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования".

Цель конференции - всестороннее осмысление фундаментальных и прикладных аспектов выявления, поддержки, обучения и сопровождения талантливых школьников и студентов, обмен лучшими практиками в сфере работы с одаренными детьми и талантливой молодежью; комплексный анализ состояния и перспектив развития системы российского образования по развитию одаренности детей и молодежи.

В своем приветственном слове к участникам конференции министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова отметила, что открывающаяся конференция по своей сути - систематизация и интеграция всей работы, которая проводится в Нижегородском регионе с одаренными, талантливыми детьми – их выявлению и сопровождению.

"Когда мы получили в прошлом году статус площадки для проведения 4-х заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников - именно в тот момент мы, встретившись с ректором НГЛУ Жанной Никоновой, подумали: может быть, это как раз знак – того, чтобы собраться и всей общественностью, главным образом вузовской, подумать и сделать эту работу еще более активной, разнообразной и продуктивной", – сказала министр.

"Нижегородская область - регион, в котором работают 11 ведущих университетов. Мы не должны позволить ни одному ребенку региона уехать от нас, не дав воспользоваться этой ситуацией. Я уверена, что наша первая конференция станет замечательной традицией. Я искренне благодарю Нижегородский государственный лингвистический университет за эту инициативу, благодарю всех ректоров вузов, которые пришли и тоже участвуют в конференции. Безусловно, только вместе решая все эти задачи, мы можем добиться того результата, которого должны добиваться", - добавила она.

"Идея проведения конференции по указанной теме возникла в недрах нашего университета прежде всего в связи с тем, что, как уже было сказано, в 2022 году НГЛУ удостоен чести принимать на своей площадке четыре из пяти заключительных этапов ВСОШ Нижегородской области, а именно – по французскому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам. Всероссийская школьная олимпиада, выполняя миссию создания наиболее благоприятных условий для развития и поддержки интеллектуально одаренных школьников, представляет собой важный элемент российской системы общего образования, призванный обеспечить постоянное воспроизводство национальной интеллектуальной элиты", - подчеркнула ректор НГЛУ Жанна Никонова.

"Исходя из этого постулата, мы решили научно осмыслить и обсудить с коллегами вопросы - что включает в себя феномен одаренности на современном этапе, инновационные технологии работы с талантливой молодёжью, которые учитывают логику мышления и мировоззрения современных детей, а также накопленный мировой и национальный опыт их сопровождения и развития от раннего возраста до вхождения в сферу профессиональной деятельности. И мы поставили перед собой задачу - создать региональную научно-практическую площадку по развитию одаренности детей с участием ведущих национальных и мировых экспертов", - сказала она.

Участников конференции в режиме видеоконференцсвязи приветствовала помощник министра науки и высшего образования РФ Наталья Трухановская.

"Тема конференции важна в любой жизненной ситуации, ведь речь идет в первую очередь о поддержке детей. Самое главное, что нашло свое отражение в программе конференции - та самая непрерывность и преемственность образования, о которой мы с вами постоянно говорим", - отметила помощник министра.

Мероприятие продлится до 17 марта. Участников мероприятия ожидают 5 тем сессионных треков по магистральным направлениям работы конференции и молодежный коллабораториум, который объединяет представителей студенческого научного общества и молодых ученых – исследователей, студентов и аспирантов НГЛУ, а также других вузов Российской Федерации, регионов и мира. В программных выступлениях - свыше 100 докладчиков и более 500 участников.