Глеб Никитин обратился к нижегородцам в Пасху

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Пасхой, отметив духовное значение праздника и важность традиций милосердия.

В обращении к нижегородцам он подчеркнул, что завершение Великого поста символизирует путь духовного очищения и смирения, ведущий к Светлому Христову Воскресению. По его словам, Пасха остается главным православным праздником, который на протяжении веков дает людям надежду и помогает преодолевать трудности.

"Все дни от Пасхи до Вознесения – время, когда мы разделяем радость с близкими, за семейным столом собираются все, кого мы любим. В доме воцаряются мир и взаимопонимание, мы прощаем давние обиды и обмениваемся пасхальными угощениями, которые символизируют присутствие Бога в нашей жизни", – сказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что Русская православная церковь сохраняет духовные ценности и активно участвует в общественной жизни, в том числе поддерживая участников СВО и оказывая помощь нуждающимся.

Отдельно глава региона подчеркнул значимость дел милосердия, которые, по его мнению, всегда объединяли православных.

Завершая обращение, он пожелал жителям региона ощутить искреннюю радость, которая не зависит от внешних обстоятельств.

Напомним, что 12 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Пасхальный крестный ход (0+). После него в соборе Невского состоится обряд освящение гигантского кулича и царь-пасхи.

Сообщалось также, что из-за празднования Пасхи в центре города перекрыли ряд улиц.