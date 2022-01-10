"Тотальный диктант" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде 9 апреля Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

"Тотальный диктант" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде 9 апреля. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на организаторов.

Согласно информации, в настоящее время идет формирование площадок для написания диктанта.

Уже с 16 марта на сайте проекта стартуют подготовительные занятия.

Председателем экспертной комиссии в Нижнем Новгороде станет профессиональный корректор Елена Курмышова. Также в настоящее время набираются волонтёры для проверок. Все подробности можно узнать по почте totaldictnn@mail.ru или на страницах проекта в соцсетях