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"Тотальный диктант" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде 9 апреля. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на организаторов.
Согласно информации, в настоящее время идет формирование площадок для написания диктанта.
Уже с 16 марта на сайте проекта стартуют подготовительные занятия.
Председателем экспертной комиссии в Нижнем Новгороде станет профессиональный корректор Елена Курмышова. Также в настоящее время набираются волонтёры для проверок. Все подробности можно узнать по почте totaldictnn@mail.ru или на страницах проекта в соцсетях
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