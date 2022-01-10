Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
16 марта 2022 12:30  [56] Василий Суханов: "В очередной раз спасателем всего русского народа выступил русский солдат"
16 марта 2022 10:43  [127] Экспертный совет "Единой России" одобрил ряд социально значимых законопроектов
15 марта 2022 18:38  [368] Евгений Люлин встретился с руководителями Молодежных парламентов ПФО
15 марта 2022 18:14  [407] Роман Любарский: "Наш регион способен стать драйвером импортозамещения, для этого имеются все предпосылки"
15 марта 2022 16:21  [363] Тридцать кандидатов допущено к очному этапу отбора на пост нижегородского министра информтехнологий и связи
15 марта 2022 14:27  [302] Telegram-канал появился у общественной приемной "Единой России"
15 марта 2022 12:14  [577] Вадим Андрюхин: "Конфликт на Украине носит глобальный и многоуровневый характер"
15 марта 2022 11:35  [382] Канал "Релокейшн" о притеснении россиян за рубежом появился в Telegram
15 марта 2022 11:03  [339] Партия "Единая Россия" поможет в восстановлении освобожденных территорий Донбасса
15 марта 2022 10:47  [325] Евгений Люлин провел совещание с коллегами из Республики Сербской
Политика

Василий Суханов: "В очередной раз спасателем всего русского народа выступил русский солдат"

16 марта 2022 12:30  [56] Политика
Василий Суханов

Василий Суханов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов выступил с поддержкой военнослужащих российской армии.

По словам депутата, он никогда не смотрел, не слушал и не читал новости в таком количестве, как сейчас.

"Безумные евродемократы и им подобные сворой бросаются на нашу страну – Великую Россию. Мы действительно находимся у крайней черты: нам угрожают грязной атомной бомбой, биологическим оружием, батальонами нацистов. И в очередной раз спасателем всего русского народа выступил русский солдат, освобождая братское государство от носителей бесчеловечной идеологии нацизма и защищая безопасность наших рубежей", - заявил Василий Суханов.

Также политик обратился к российским солдатам и нижегородцам.

"Верим в вас и ждем! Берегите себя и поскорее возвращайтесь домой! И отдельные слова поддержки нашим землякам. Да, сложно, но вы справитесь" - сказал Василий Суханов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мнения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph