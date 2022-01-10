Василий Суханов: "В очередной раз спасателем всего русского народа выступил русский солдат" Политика

Василий Суханов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов выступил с поддержкой военнослужащих российской армии.

По словам депутата, он никогда не смотрел, не слушал и не читал новости в таком количестве, как сейчас.

"Безумные евродемократы и им подобные сворой бросаются на нашу страну – Великую Россию. Мы действительно находимся у крайней черты: нам угрожают грязной атомной бомбой, биологическим оружием, батальонами нацистов. И в очередной раз спасателем всего русского народа выступил русский солдат, освобождая братское государство от носителей бесчеловечной идеологии нацизма и защищая безопасность наших рубежей", - заявил Василий Суханов.

Также политик обратился к российским солдатам и нижегородцам.

"Верим в вас и ждем! Берегите себя и поскорее возвращайтесь домой! И отдельные слова поддержки нашим землякам. Да, сложно, но вы справитесь" - сказал Василий Суханов.