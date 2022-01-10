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Культура и отдых

Моноспектакль Елены Подкаминской "Неосторожная актриса" пройдёт в Нижегородской филармонии 20 марта

16 марта 2022 12:38  [29] Культура и отдых
Елена Подкаминская

Елена Подкаминская

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Популярная актриса театра и кино Елена Подкаминская, известная зрителю по сериалу "Кухня", представит нижегородцам моноспектакль "Неосторожная актриса" по произведениям Александра Куприна, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Эдуарда Кочергина, Фаины Раневской и Бориса Пастернака. Об этом сообщили в Нижегородской филармонии.

Елена Подкаминская окончила Театральный институт имени Бориса Щукина (курс Александра Ширвиндта). В фильмографии актрисы около 60 киноработ: "Я вернусь", "По ту сторону от войны", "О чем говорят мужчины", "Любовь напрокат", "ИП Пирогова", "Жена олигарха" и другие.

Моноспектакль "Неосторожная актриса" станет своеобразным литературным путешествием, во время которого зрители смогут прикоснуться к жизни знаменитых женщин и тем, кто воспевал их образ в стихах и прозе.

Атмосферным музыкальным сопровождением художественного слова станет завораживающая музыка современного литовского композитора Фаустаса Латенаса

Режиссёр спектакля – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Алексей Кузнецов.

Программа входит в популярный абонемент Нижегородской филармонии "Литературные встречи в Кремле". Этот цикл концертов уже 50 лет сохраняет и продолжает в Нижнем Новгороде лучшие традиции искусства художественного чтения.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте филармонии и на портале КассирНН.

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Теги:
Концерты Спектакль Филармония
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