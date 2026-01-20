Два ОКН вновь выставили на торги в Нижегородской области

У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Культура и отдых

20 января 2026 14:27 Культура и отдых
Фото: Российский аукционный дом

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области объявило о проведении электронных аукционов по продаже двух объектов культурного наследия регионального значения. Ранее попытки реализовать эти здания уже предпринимались, однако безрезультатно.

Первый лот — "Дом купца Башкирова", расположенный в городе Городце на улице Максима Горького, 118. Здание общей площадью 2155,4 квадратных метра построено в 1907 году и долгое время использовалось как Дом культуры судоверфи. Сейчас оно признано нежилым и находится в неудовлетворительном состоянии.

Вместе с домом на торги выставлен земельный участок площадью 1809 квадратных метров, предназначенный под здание развлекательного центра. Начальная цена лота составляет 12 772 000 рублей. Шаг аукциона — от 50 тысяч рублей.

Второй объект — усадьба Оболенских, расположенная в поселке Красная Горка Воротынского района. На торги выставлены незавершенное нежилое здание с площадью застройки 414,2 квадратных метра и земельный участок площадью 13 350 квадратных метров.

Объект был изъят у прежнего владельца по решению суда из-за неудовлетворительного состояния и нарушений требований по сохранению культурного наследия.

Начальная стоимость усадьбы составляет 1 392 000 рублей, шаг аукциона — также от 50 тысяч рублей.

Заявки на участие принимаются до 9 февраля 2026 года, а проведение аукционов запланировано 13 февраля.

Ранее сообщалось, что реставрация трех зданий продолжается в квартале церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде.

