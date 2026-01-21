Центральный фасад ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде почти снесли — фото Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде демонтируют Дворец культуры имени Ленина. Техника приступила к разбору центральной части фасада, включая входную группу с колоннами и фронтоном. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Отметим, что сносить здание начали в ноябре 2025 года. Тогда подрядчик начал демонтаж аварийных конструкций во внутреннем дворе ДК.

Напомним, дворец был построен в 1927 году, но с 2008 года не использовался. За это время он неоднократно горел и оказался в аварийном состоянии. В 2020 году объект передали из муниципальной собственности в ведение области.

Сейчас здание готовят к масштабной реконструкции — на его месте планируется построить многоквартирный дом. По проекту, 80% площадей займут жилые помещения, оставшиеся 20% — социальные объекты. Изначально завершение работ планировалось на 2026 год, однако сроки были сдвинуты на 2028 год.

Несмотря на то что здание признано объектом культурного наследия, охране подлежит только его внешний облик. Согласно проекту, фасады будут восстановлены в исторических архитектурных решениях. Отдельное внимание уделят мозаичному панно, которое уже аккуратно демонтировано и отправлено на хранение. После реставрации оно вернётся на своё прежнее место в холле.

Облицовка фасадов будет выполнена из материалов, максимально приближенных к оригинальным. Стены, входящие в предмет охраны, покроют тонкослойной штукатуркой по кирпичной кладке.

Ранее сообщалось, что ДК имени Ленина и Дом чекиста предложили реконструировать на деньги дольщиков.