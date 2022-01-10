Банк "Открытие" дает дополнительные привилегии премиальным клиентам

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Банк "Открытие" сохраняет возможность посещения бизнес-залов и дает дополнительные привилегии премиальным клиентам. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно информации, банк в течение марта предоставит всем премиальным клиентам доступ к сервису AirBack на новых условиях. Это комплексное решение для путешествий позволяет получить максимум выгоды даже от редких поездок и может служить временной альтернативой популярной привилегии членства в системе Lounge Key, которая оказалась недоступна держателям российских банковских карт.
В рамках данного сервиса банк возмещает 100% затрат на бизнес-залы и трансферы, оплаченные через приложение "Консьерж24", билеты и услуги РЖД, услуги авиакомпаний (выбор платного места, оплата багажа или питания и др.). А для клиентов, имеющих на счетах в "Открытии" от 6 млн рублей – еще и траты в ресторанах и кафе, в том числе на территории аэропортов и вокзалов.
При этом банк продолжит работу над возможными вариантами более удобного доступа в лаунж-зоны.
Подробнее о привилегии можно узнать на сайте банка.
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