Олег Лавричев: Главное сейчас - слаженно, поступательно и оперативно действовать, как одна эффективная и надежная команда Политика

Олег Лавричев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Подписанный вчера Указ Президента РФ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России с последующим совещанием по вопросам поддержки регионов определили вектор движения на ближайшую перспективу", - написал в своем Telegram-канале председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Ларичев, говоря о прошедшем совещании Владимира Путина с главами российских регионов.

По его словам, главное сейчас - слаженно, поступательно и оперативно действовать в рамках обозначенных задач, как одна большая, эффективная и надежная команда.

"В приоритете - адресная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохранение доступности социальных услуг, обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры, мониторинг цен и удовлетворение спроса на товары и услуги первой необходимости, поддержание стабильности на рынке труда и содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в их работе", - продолжит он отметив при этом, что "на своем уровне мы ежедневно делаем все возможное, чтобы сохранять достойным и повышать качество жизни нижегородцев". "Вопросы, обозначенные руководством страны и региона, прорабатываются на заседаниях девяти постоянных профильных комиссиях Думы", - добавил Олег Лавричев.

"Основное внимание сейчас уделяем внесению изменений в городской бюджет, увеличивая финансирование на жизненно важные нужды города. Больше средств планируется направить на строительство и ремонт дорог, благоустройство по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!", обеспечение жильем инвалидов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, реализацию социальных программ и на многие другие статьи расходов. Уже в среду обновленный проект бюджета будет представлен на рассмотрение городской Думы", - написал он в заключение.