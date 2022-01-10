Теплоэнерго
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
17 марта 2022 12:40  [74] Украина вместе со странами Запада продолжает вести информационную войну против России
17 марта 2022 12:35  [78] Олег Лавричев: Главное сейчас - слаженно, поступательно и оперативно действовать, как одна эффективная и надежная команда
17 марта 2022 11:55  [123] Владимир Путин пригласил регионы к участию в форуме "Сильные идеи для нового времени"
16 марта 2022 19:30  [367] Артём Кавинов: "Единая Россия" ставит во главу угла работу по поддержке социальной сферы
16 марта 2022 15:45  [316] Юрий Станкевич: "Наша цель - долгосрочное устойчивое развитие России"
16 марта 2022 14:46  [287] Роман Кошелев: "По уровню продовольственной безопасности мы находимся на надежных позициях"
16 марта 2022 12:30  [349] Василий Суханов: "В очередной раз спасателем всего русского народа выступил русский солдат"
16 марта 2022 10:43  [331] Экспертный совет "Единой России" одобрил ряд социально значимых законопроектов
15 марта 2022 18:38  [535] Евгений Люлин встретился с руководителями Молодежных парламентов ПФО
15 марта 2022 18:14  [614] Роман Любарский: "Наш регион способен стать драйвером импортозамещения, для этого имеются все предпосылки"
Политика

Олег Лавричев: Главное сейчас - слаженно, поступательно и оперативно действовать, как одна эффективная и надежная команда

17 марта 2022 12:35  [78] Политика
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Подписанный вчера Указ Президента РФ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России с последующим совещанием по вопросам поддержки регионов определили вектор движения на ближайшую перспективу", - написал в своем Telegram-канале председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Ларичев, говоря о прошедшем совещании Владимира Путина с главами российских регионов.

По его словам, главное сейчас - слаженно, поступательно и оперативно действовать в рамках обозначенных задач, как одна большая, эффективная и надежная команда.

"В приоритете - адресная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохранение доступности социальных услуг, обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры, мониторинг цен и удовлетворение спроса на товары и услуги первой необходимости, поддержание стабильности на рынке труда и содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в их работе", - продолжит он отметив при этом, что "на своем уровне мы ежедневно делаем все возможное, чтобы сохранять достойным и повышать качество жизни нижегородцев". "Вопросы, обозначенные руководством страны и региона, прорабатываются на заседаниях девяти постоянных профильных комиссиях Думы", - добавил Олег Лавричев.

"Основное внимание сейчас уделяем внесению изменений в городской бюджет, увеличивая финансирование на жизненно важные нужды города. Больше средств планируется направить на строительство и ремонт дорог, благоустройство по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!", обеспечение жильем инвалидов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, реализацию социальных программ и на многие другие статьи расходов. Уже в среду обновленный проект бюджета будет представлен на рассмотрение городской Думы", - написал он в заключение.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Олег Лавричев Социальные выплаты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph