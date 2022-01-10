Юрий Шалабаев поручил главам районов города провести мониторинг зелёных насаждений Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города провести мониторинг зелёных насаждений. Об этом стало известно в ходе объезда территории.

Согласно информации, 17 марта он проверил как в Московском и Ленинском районах готовятся к весенней уборке.

Там, как и в других районах, по поручению мэра уже начали убирать песок и пыль с дорог, последние скопления снега из дворов, дорожные рабочие приводят в порядок ограждения, столбы.

Юрий Шалабаев заявил, что главы районов ежедневно проверяют, в каком состоянии находятся улицы, фиксируют недостатки, дают поручения подрядчикам устранить замечания. Основные работы начнутся уже на следующей неделе, когда установится плюсовая температура.

Так, например, в Московском районе Юрий Шалабаев проверил сквер "Выставка цветов", который был благоустроен в прошлом году.

"Есть факты уличного хулиганства, повреждения на детских и спортивных площадках. Часть работ по восстановлению будет выполнены в рамках гарантийных обязательств, а по факту хулиганства уже составлена смета с подрядчиком, и в течение месяца мы все замечания устраним", – сообщил глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

В Ленинском районе также проверили, как пережил зиму сквер перед гостиницей "Заречная". По словам главы района Александра Кулагина, сквер зиму пережил хорошо, недочеты уже устраняются по гарантии.

В заключение Юрий Шалабаев поручил главам районов провести мониторинг зелёных насаждений, чтобы их могли восстановить по гарантии.

При этом в негарантийных случаях это должен делать подрядчик, который содержит зеленые насаждения. "Я не собираюсь бюджетные деньги тратить дважды: на содержание, а потом ещё на восстановление зелёных насаждений", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что дорожные организации приступили к уборке снежных валов с обочин дорог и начали очистку дождеприемных колодцев и лотков, а также откачку воды.