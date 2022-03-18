Презентация поэтического сборника Евгения Стрелкова пройдет в нижегородском "Арсенале" Культура и отдых

Фото: сайт музея

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Презентация поэтического сборника Евгения Стрелкова пройдет в нижегородском "Арсенале". Об этом сообщается на сайте Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ "Арсенал").

Согласно информации, в новом сборнике Евгения Стрелкова помещен цикл "Радионебо", посвященный нижегородским радиоастрономам.

Еще несколько стихов сборника касаются фигур физика академика Сахарова, генетика – Тимофеева-Ресовского, естествоиспытателей XIX века. Другой мотив сборника – Волга, тут личные впечатления автора перемежаются со ссылками на волжские тексты, факты, события.

Презентация сборника пройдет 22 марта в 18:00, а приобрести сборник можно в музейном магазине.

СПРАВКА:

Евгений Стрелков (1963) – художник, поэт, музейный проектировщик. Выпускник радиофизического факультета Университета Лобачевского. Одна из его поэтических линий продолжает традицию "натурфилософской лирики", заложенную еще Ломоносовым и продолженную Мандельштамом, Хлебниковом, Введенским, Заболоцким.