Катки возобновляют работу в нижегородских парках

Фото: Александр Воложанин

В парках Нижнего Новгорода возобновляют работу катки. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Напомним, их закрывали на выходных из-за потепления.

Сегодня с 11:00 работу возобновила "Катушка" в Автозаводском парке. А каток в парке "Дубки" откроется 17 февраля.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 16 и 17 февраля ожидается сильный снегопад.