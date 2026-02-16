Катки возобновляют работу в нижегородских парках

Фото:
В парках Нижнего Новгорода возобновляют работу катки. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".
Напомним, их закрывали на выходных из-за потепления.
Сегодня с 11:00 работу возобновила "Катушка" в Автозаводском парке. А каток в парке "Дубки" откроется 17 февраля.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 16 и 17 февраля ожидается сильный снегопад.
