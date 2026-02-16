На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
16 февраля 2026 13:27
Катки возобновляют работу в нижегородских парках
16 февраля 2026 12:31
Нижегородцам рассказали, как праздновали Масленицу в старину
13 февраля 2026 18:13
Каталог и фильм о Международной биеннале экоискусства представили в Москве
13 февраля 2026 15:23
Экспертиза поддержала включение Трехсвятского квартала в реестр ОКН
12 февраля 2026 19:24
Выставка о подвиге лыжников в годы войны открылась в ЗСНО
11 февраля 2026 15:50
Судьбу могилы Аркадия Гайдара обсудили в Нижегородской области
11 февраля 2026 14:21
Дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде выставили на торги за 69 млн рублей
10 февраля 2026 12:07
Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 18:29
Глеб Никитин поручил решить проблему очередей на выставке "АРТ МИР"
09 февраля 2026 15:50
Здание на Ульянова,11 отремонтировали для школы искусств в Нижнем Новгороде
16 февраля 2026 13:27 Культура и отдых
Катки возобновляют работу в нижегородских парках

Фото: Александр Воложанин

В парках Нижнего Новгорода возобновляют работу катки. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Напомним, их закрывали на выходных из-за потепления.

Сегодня с 11:00 работу возобновила "Катушка" в Автозаводском парке. А каток в парке "Дубки" откроется 17 февраля.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 16 и 17 февраля ожидается сильный снегопад.

