Поддержка концессионеров, обязавшихся построить и модернизировать объекты социальной инфраструктуры, обсуждается в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единой России") Юрий Станкевич провел встречу с министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольгой Петровой. В диалоге затронули планы развития дошкольных, образовательных, физкультурных и оздоровительных учреждений в Нижегородской области, исходя из текущих экономических реалий.

"В первую очередь коснулись целевых показателей национального проекта "Демография", достижение которых предполагается в Нижегородской области. Активное развитие механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством привлечения внебюджетных инвестиций через заключение договоров коммерческой концессии, может здорово помочь в увеличении количества мест в дошкольных учреждениях. Сегодня важно управлять рисками, обусловленными изменениями кредитных ставок и ростом цен на строительные материалы. Мы должны поддержать организации, которые заключили концессионные соглашения и взяли на себя обязательства по строительству важных социальных объектов", - рассказал Юрий Станкевич.

Возможные изменения в федеральное законодательство по стимулированию концессионеров в настоящее время обсуждаются в Госдуме.

"В Нижегородской области мы находим варианты, позволяющие продолжить строительство объектов по концессионным соглашениям, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. Взаимодействие с федеральными органами власти позволяет оперативно доносить позицию региона при формировании антикризисных мер поддержки экономики", - отметила Ольга Петрова.

Отдельно затронули тему привлечения частных инвестиций в проекты реконструкции детских лагерей в Нижегородской области.

Напомним, что накануне Президент России Владимир Путин поручил создать отдельную программу по строительству объектов для отдыха детей. Соответствующий перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах РФ объектов отдыха детей и их оздоровления, в том числе строительство объектов из быстровозводимых конструкций по типовым проектам, предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2023 года", - говорится в перечне.

Правительству также необходимо "рассмотреть вопрос об ограничении доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговой полосе, используемым в целях организации отдыха детей и их оздоровления".