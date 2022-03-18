Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
18 марта 2022 19:23  [25] Весенний беби-бум начался в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
18 марта 2022 18:52  [82] Торжественное открытие школы после капремонта прошло в селе Арефино Вачского района
18 марта 2022 18:30  [98] Более 7 млн рублей направлено на программу по укреплению межнациональных отношений в Нижнем Новгороде
18 марта 2022 18:16  [103] Нижегородским строительным компаниям выданы предостережения после происшествий на стройках
18 марта 2022 18:13  [106] Поддержка концессионеров, обязавшихся построить и модернизировать объекты социальной инфраструктуры, обсуждается в Нижнем Новгороде
18 марта 2022 17:45  [121] Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде открылся после реставрации
18 марта 2022 17:20  [163] Трудинспекция предостерегла нижегородские магазины OBI о недопустимости нарушения трудового законодательства
18 марта 2022 17:07  [272] Концерт-митинг, посвященный восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией, прошел в Нижнем Новгороде
18 марта 2022 16:46  [147] Капремонт и модернизация ждут центральную городскую библиотеку им.Ленина в Нижнем Новгороде
18 марта 2022 16:15  [299] Флешмоб "8 лет вместе" прошел на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде
Общество

Поддержка концессионеров, обязавшихся построить и модернизировать объекты социальной инфраструктуры, обсуждается в Нижнем Новгороде

18 марта 2022 18:13  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единой России") Юрий Станкевич провел встречу с министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольгой Петровой. В диалоге затронули планы развития дошкольных, образовательных, физкультурных и оздоровительных учреждений в Нижегородской области, исходя из текущих экономических реалий.  

"В первую очередь коснулись целевых показателей национального проекта "Демография", достижение которых предполагается в Нижегородской области. Активное развитие механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством привлечения внебюджетных инвестиций через заключение договоров коммерческой концессии, может здорово помочь в увеличении количества мест в дошкольных учреждениях. Сегодня важно управлять рисками, обусловленными изменениями кредитных ставок и ростом цен на строительные материалы. Мы должны поддержать организации, которые заключили концессионные соглашения и взяли на себя обязательства по строительству важных социальных объектов", - рассказал Юрий Станкевич. 

Возможные изменения в федеральное законодательство по стимулированию концессионеров в настоящее время обсуждаются в Госдуме.  

"В Нижегородской области мы находим варианты, позволяющие продолжить строительство объектов по концессионным соглашениям, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. Взаимодействие с федеральными органами власти позволяет оперативно доносить позицию региона при формировании антикризисных мер поддержки экономики", - отметила Ольга Петрова. 

Отдельно затронули тему привлечения частных инвестиций в проекты реконструкции детских лагерей в Нижегородской области.  

Напомним, что накануне Президент России Владимир Путин поручил создать отдельную программу по строительству объектов для отдыха детей. Соответствующий перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля. 

"Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах РФ объектов отдыха детей и их оздоровления, в том числе строительство объектов из быстровозводимых конструкций по типовым проектам, предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2023 года", - говорится в перечне. 

Правительству также необходимо "рассмотреть вопрос об ограничении доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговой полосе, используемым в целях организации отдыха детей и их оздоровления". 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Социальная сфера Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph