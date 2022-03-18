Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
19 марта 2022 13:35  [34] Арзамасских спортсменов чествовали в ФОКе "Звездный"
18 марта 2022 14:07  [310] Юрий Шалабаев вручил благодарности нижегородским спортсменам за победы в соревнованиях
18 марта 2022 12:54  [300] Первенство и чемпионат Нижнего Новгорода по кудо состоятся 20 марта в ДС "Юность"
16 марта 2022 16:34  [518] Жителей Нижегородской области приглашают к участию в фестивале ГТО 27 марта
14 марта 2022 17:57  [715] Трое нижегородских спортсменов завоевали "золото" на международном турнире по всестилевому каратэ
14 марта 2022 13:51  [581] Юношеская команда "Торпедо" 2006 года рождения вышла в полуфинал Первенства России
12 марта 2022 12:26  [811] Более 9 тысяч жителей Дзержинска являются участниками ГТО
11 марта 2022 17:21  [896] Нижегородский лыжный марафон пройдет 12 марта на Щелковском хуторе
10 марта 2022 16:21  [1696] Нижегородка Ирина Сальникова завоевала 6 медалей на Кубке Союза конькобежцев России
10 марта 2022 11:17  [741] Региональный финал Школьной Баскетбольной Лиги "КЭС-БАСКЕТ" пройдет в Шахунье 12 марта
Спорт

Арзамасских спортсменов чествовали в ФОКе "Звездный"

19 марта 2022 13:35  [34] Спорт
Фото предоставлено пресс-службой АПЗ

Фото предоставлено пресс-службой АПЗ

В ФОКе "Звездный" чествовали арзамасских спортсменов – лауреатов городского конкурса "Спортсмен года" и "Тренер года".

Мероприятие было организовано департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Арзамаса.

Как сообщает пресс-служба АПЗ, наибольшее количество наград получил спортивный клуб "Знамя".

"Тренером года" признан Вадим Карпычев. Его воспитанники – саблисты Кирилл Тюлюков, Кирилл Суханов, Артём Султанов, Антон Георгиевский, Алексей Баскаков названы лучшими спортсменами. Это звание также получили шпажист Максим Петров (тренер Александр Фомичёв), борец Станислав Рузанов (тренеры Евгений и Вадим Рыжковы).

В 2021 году им удалось добиться высоких спортивных достижений, на их счету победы и призовые места на турнирах различного уровня.

В ходе торжественной церемонии тренер СК "Знамя" Борис Сидоров был награждён благодарственным письмом за активную жизненную позицию, пропаганду спортивного стиля жизни и развитие волейбола в Арзамасе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph