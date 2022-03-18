Арзамасских спортсменов чествовали в ФОКе "Звездный"

Фото предоставлено пресс-службой АПЗ
В ФОКе "Звездный" чествовали арзамасских спортсменов – лауреатов городского конкурса "Спортсмен года" и "Тренер года".
Мероприятие было организовано департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Арзамаса.
Как сообщает пресс-служба АПЗ, наибольшее количество наград получил спортивный клуб "Знамя".
"Тренером года" признан Вадим Карпычев. Его воспитанники – саблисты Кирилл Тюлюков, Кирилл Суханов, Артём Султанов, Антон Георгиевский, Алексей Баскаков названы лучшими спортсменами. Это звание также получили шпажист Максим Петров (тренер Александр Фомичёв), борец Станислав Рузанов (тренеры Евгений и Вадим Рыжковы).
В 2021 году им удалось добиться высоких спортивных достижений, на их счету победы и призовые места на турнирах различного уровня.
В ходе торжественной церемонии тренер СК "Знамя" Борис Сидоров был награждён благодарственным письмом за активную жизненную позицию, пропаганду спортивного стиля жизни и развитие волейбола в Арзамасе.
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