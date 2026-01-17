"Торпедо" одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв "Спартак"

Фото:
Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в Москве 17 января, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
В первом и третьем периодах команды не смогли поразить ворота друг друга, а единственную шайбу на 29-й минуте забросил Глеб Пугачев.
Ключевую роль в успехе нижегородцев сыграл вратарь Денис Костин, который отразил все 30 бросков по своим воротам. Этот матч стал для голкипера 200-м в КХЛ, третьим в текущем сезоне и 15-м в карьере, завершенным без пропущенных шайб.
Победа позволила "Торпедо" продлить победную серию до трех матчей. Команда набрала 58 очков и поднялась на 4-е место в таблице Западной конференции. А "Спартак", в активе которого 51 очко, напротив, прервал серию из трех домашних побед и занимает 8-ю строчку.
19 января "Торпедо" сразится (6+) с ярославским "Локомотивом".
Также сегодня был поединок у баскетбольной команды "Пари Нижний Новгород". Она потерпела поражение от "Автодора" — 56:81
