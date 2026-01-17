10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
17 января 2026 16:18БК "Пари НН" потерпел поражение от "Автодора" — 56:81
17 января 2026 10:15Сергей Панов опроверг слухи о финансовых проблемах в БК "Пари НН"
17 января 2026 08:00Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин перешел в "Ротор"
16 января 2026 15:45Нижегородская конькобежка Качанова выиграла третий этап Кубка России
16 января 2026 10:10Нижегородская "Чайка" уступила "Толпару" в овертайме
16 января 2026 08:36"Пари НН" усилился двумя молодыми игроками
15 января 2026 18:43Футбольные клубы "Пари НН" и "Гомель" договорились о сотрудничестве
15 января 2026 13:00БК "Пари НН" обыграл "Зенит" на выезде впервые с 2019 года
14 января 2026 21:58Нижегородское "Торпедо" всухую обыграло "Локомотив"
14 января 2026 14:39Экс-капитан "Пари НН" Кирилл Гоцук подписал контракт с "Торпедо"
Спорт

БК "Пари НН" потерпел поражение от "Автодора" — 56:81

17 января 2026 16:18 Спорт
БК Пари НН потерпел поражение от Автодора — 56:81

Фото: vk.com/nnbasket

БК "Пари Нижний Новгород" уступил саратовскому "Автодору" на домашнем паркете в субботу, 17 января. Очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне 2025-2026 завершился со счетом 56:81. 

В составе черно-белых отличился американец Дин Хантер. На его счету 10 очков, 6 подборов, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности "+16". 

У команды из Саратова лучшим стал черногорец Ален Хаджибегович, чей дабл-дабл принес победу "Автодору". На его счету 20 очков, 15 подборов, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности "+28".

Напомним, что 14 января нижегородская баскетбольная команда вырвала победу у "Зенита". А 20 января "Пари НН" сразится (6+) с красноярским "Енисеем". 

Накануне президенту БК "Пари Нижний Новгород" Сергею Панову пришлось комментировать слухи о финансовых проблемах в клубе  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол БК "Пари НН"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных