БК "Пари НН" потерпел поражение от "Автодора" — 56:81

БК "Пари Нижний Новгород" уступил саратовскому "Автодору" на домашнем паркете в субботу, 17 января. Очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне 2025-2026 завершился со счетом 56:81.
В составе черно-белых отличился американец Дин Хантер. На его счету 10 очков, 6 подборов, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности "+16".
У команды из Саратова лучшим стал черногорец Ален Хаджибегович, чей дабл-дабл принес победу "Автодору". На его счету 20 очков, 15 подборов, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности "+28".
Напомним, что 14 января нижегородская баскетбольная команда вырвала победу у "Зенита". А 20 января "Пари НН" сразится (6+) с красноярским "Енисеем".
Накануне президенту БК "Пари Нижний Новгород" Сергею Панову пришлось комментировать слухи о финансовых проблемах в клубе
