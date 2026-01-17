Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин перешел в "Ротор" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник Александр Трошечкин покидает "Пари НН" и переходит в волгоградский "Ротор".

В первой части текущего сезона хавбек выступал за "Арсенал" на правах аренды и провел за тульскую команду 14 матчей. За это время он дважды поразил ворота соперников и записал на свой счет одну результативную передачу.

До аренды в Туле Трошечкин с 2023 по 2025 год защищал цвета "Пари НН". За нижегородский клуб он сыграл в 62 матчах, отметился четырьмя голами и тремя ассистами.

В общей сложности за карьеру 29-летний полузащитник сыграл 277 матчей, забил 30 мячей и сделал 21 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" подписал контракты с полузащитником Егором Гуренко и нападающим Ярославом Соснихиным.