Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин перешел в "Ротор"

Фото:
Полузащитник Александр Трошечкин покидает "Пари НН" и переходит в волгоградский "Ротор".
В первой части текущего сезона хавбек выступал за "Арсенал" на правах аренды и провел за тульскую команду 14 матчей. За это время он дважды поразил ворота соперников и записал на свой счет одну результативную передачу.
До аренды в Туле Трошечкин с 2023 по 2025 год защищал цвета "Пари НН". За нижегородский клуб он сыграл в 62 матчах, отметился четырьмя голами и тремя ассистами.
В общей сложности за карьеру 29-летний полузащитник сыграл 277 матчей, забил 30 мячей и сделал 21 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что "Пари НН" подписал контракты с полузащитником Егором Гуренко и нападающим Ярославом Соснихиным.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+