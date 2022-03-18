Жительница Дзержинска подозревается в фиктивной регистрации семи иностранцев в своей квартире.
По сведениям ГУ МВД России по Нижегородской области, под следствием оказалась ранее не судимая 43-летняя жительница Дзержинска.
Возбуждено уголовное дело.
Удалось установить, что гражданка прописала иностранцев в своей квартире на ул. Пожарского.
Между тем, женщина не планировала предоставлять им жилое помещение для проживания.
Согласно предоставленной информации, наказание, предусмотренное за подобное противоправное деяние, предусматривает до трех лет лишения свободы.
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