Полиция проверяет нижегородский ресторан после жалоб на завышенные счета

В одном из нижегородских ресторанов начата проверка после поступления жалоб от клиентов на чрезмерно завышенные суммы в чеках за обычные блюда и напитки.
По информации регионального управления МВД, 6 февраля в отдел полиции поступили сразу два заявления от посетителей заведения. Они утверждают, что при расчете с ними потребовали неоправданно большие суммы, что вызвало подозрения в недобросовестных действиях со стороны персонала.
Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли ноутбук, алкогольную продукцию и финансовую документацию, предположительно связанную с деятельностью ресторана.
Кроме того, пятеро человек были доставлены в отделение для дачи объяснений. В настоящее время продолжается проверка, в ходе которой правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
По итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
