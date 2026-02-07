Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Происшествия

Полиция проверяет нижегородский ресторан после жалоб на завышенные счета

07 февраля 2026 18:50 Происшествия
Полиция проверяет нижегородский ресторан после жалоб на завышенные счета

Фото: Анастасия Назарова

В одном из нижегородских ресторанов начата проверка после поступления жалоб от клиентов на чрезмерно завышенные суммы в чеках за обычные блюда и напитки.

По информации регионального управления МВД, 6 февраля в отдел полиции поступили сразу два заявления от посетителей заведения. Они утверждают, что при расчете с ними потребовали неоправданно большие суммы, что вызвало подозрения в недобросовестных действиях со стороны персонала.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли ноутбук, алкогольную продукцию и финансовую документацию, предположительно связанную с деятельностью ресторана.

Кроме того, пятеро человек были доставлены в отделение для дачи объяснений. В настоящее время продолжается проверка, в ходе которой правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

По итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выбрали 20 лучших ресторанов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных