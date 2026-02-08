Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Последние новости рубрики Происшествия
08 февраля 2026 11:57Занос буксируемой "Газели" стал причиной аварии в Павловском районе
08 февраля 2026 08:00Суд продлил арест замдиректора нижегородского Центра мединспекции
07 февраля 2026 18:50Полиция проверяет нижегородский ресторан после жалоб на завышенные счета
07 февраля 2026 16:03Трамвай №5 сломался при подъеме в гору в Нижнем Новгороде
07 февраля 2026 10:58Три человека пострадали в ДТП на М-12 в Княгининском округе
07 февраля 2026 07:14Экс-заведующую нижегородским детсадом осудили за присвоение 500 000 рублей
06 февраля 2026 20:09Пожар в нижегородском Доме Каменева потушили на 400 кв. метрах
06 февраля 2026 19:22Троих жителей Тамбова осудили за нападение на нижегородского полицейского
06 февраля 2026 19:00Прокуратура требует дорасследовать крушение поезда в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 15:20Открытое горение в нижегородском Доме купца Каменева ликвидировано
Происшествия

Занос буксируемой "Газели" стал причиной аварии в Павловском районе

08 февраля 2026 11:57 Происшествия
Занос буксируемой Газели стал причиной аварии в Павловском районе

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Буксируемая "Газель" попала в ДТП в Павловском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло сегодня около 6:48 на 397-м километре трассы Ряжск–Касимов–Муром–Нижний Новгород. По предварительным данным, водитель "Газели" буксировал другую "Газель" на гибкой сцепке. В какой-то момент буксируемое транспортное средство занесло, и оно выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем "Шевроле Нива". 

В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. Бригада скорой помощи осмотрела ее на месте, от госпитализации она отказалась.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на М-12 в Княгининском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Госавтоинспекция ДТП
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
