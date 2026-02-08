Занос буксируемой "Газели" стал причиной аварии в Павловском районе Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Буксируемая "Газель" попала в ДТП в Павловском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло сегодня около 6:48 на 397-м километре трассы Ряжск–Касимов–Муром–Нижний Новгород. По предварительным данным, водитель "Газели" буксировал другую "Газель" на гибкой сцепке. В какой-то момент буксируемое транспортное средство занесло, и оно выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем "Шевроле Нива".

В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. Бригада скорой помощи осмотрела ее на месте, от госпитализации она отказалась.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

