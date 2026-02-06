Пожар в нижегородском Доме Каменева потушили на 400 кв. метрах

Фото:
Пожар в дореволюционном доме в центре Нижнего Новгорода потушили. Об этом вечером 6 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что утром загорелось двухэтажное здание на Ильинской улице, 99 — Дом купца Каменева. Видео с места происшествия можно посмотреть тут.
Пожарные приехали довольно быстро. Движение транспорта по Ильинке ограничили, трамваи начали курсировать по сокращенным маршрутам.
Открытое горение ликвидировали днем. Но потушить пожар удалось только к вечеру. Площадь возгорания составила 400 кв. метров. Обошлось без пострадавших. Однако в самом начале были эвакуированы два человека.
