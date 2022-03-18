Переселенцы из Донбасса прокатились на канатной дороге и посетили Кремль Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Более 30 вынужденных переселенцев из Донбасса прокатились на канатной дороге с Бора до Нижнего Новгорода и посетили Нижегородский кремль. С такой просьбой во время последней встречи в Борском ПВР они обратились к депутату Госдумы Артему Кавинову.

По словам 12-летнего Димы Лужанского, таких прогулок у него давно не было. "Мы все в подвал прятались. Было очень страшно. Из Донецка уезжать не хотели до последнего. Собирались стремительно. Оставаться дома стало очень опасно. Вовремя уехали", - вспоминает он.

Среди пассажиров канатной дороги и 5-летняя Настя Малышко из Дебальцева, решившая поехать в одной кабинке с Артемом Кавиновым.

"Еще на Масленицу договорились с ребятами и их родителями прокатиться по канатной дороге и посетить Нижегородский кремль. Моя собеседница Настя восторгом наблюдала из кабинки за "рыбачками-пингвинчиками" на Гребном канале. Так забавно она их называла. А Дима с Ярославом вспоминали, как купались в речке недалеко от дома и мечтали поскорей увидеться и порыбачить со своим папой, который остался там, на Донбассе, - отметил Артем Кавинов. - Очень хочется, чтобы у этих ребят все дни пребывания в Нижегородской области ассоциировались с мирной весной, а в памяти остались только самые приятные и добрые воспоминания. Надеюсь, у нас это получилось".

Напомним, в Нижегородскую область прибыли около тысячи эвакуированы людей из ДНР и ЛНР. За каждым пунктом временного размещения закреплены депутаты от "Единой России". Они встречаются с людьми, решают возникающие проблемы, передают гуманитарную помощь. Также в ПВР дежурят волонтеры партии и МГЕР.