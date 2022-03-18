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Бизнес

ОМК представила опыт внедрения цифровых сервисов для партнеров и сотрудников на конференции "ИТ в промышленности 2022"

22 марта 2022 14:33  [29] Бизнес

Фото: архив ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) представила опыт разработки и внедрения цифровых сервисов для партнеров и сотрудников на конференции "ИТ в промышленности 2022". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, главным цифровым помощником для клиентов является "Личный кабинет ОМК" lk.omk.ru, запущенный еще в середине 2020 года.

Отмечается, что применение сервиса повышает транзакционную эффективность клиентов ОМК в среднем на 10-15% в денежном эквиваленте: это десятки миллионов рублей ежемесячно.

В пресс-службе ОМК отметили, что "Личный кабинет" предоставляет партнерам в круглосуточном режиме доступ к сертификатам качества выпускаемой продукции, отгрузочной и финансовой информации. В настоящее время автоматизированы все процессы от заказа до отгрузки и трекинга транспортных средств. Осенью этого года клиенты смогут воспользоваться новым сервисом и интегрировать "Личный кабинет ОМК" со своими системами. Это значительно сократит трудозатраты на внесение информации в учетные системы, оприходование товара и его дальнейшую прослеживаемость.

Для удобства клиентов в ОМК также работают: интернет-магазин "ОМК Маркет" для заказа трубной продукции и металлопроката, электронные сервисы по участию в онлайн-аукционах, сервисы быстрого доступа к сертификатам качества и тарифам автодоставки.

Система ОМК построена по принципу сервис-ориентированной архитектуры, пользователю достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы получить доступ сразу ко всем цифровым клиентским сервисам ОМК.

Высокую безопасность сервисов обеспечивают двойная аутентификация, шифрование данных, настройки параметров внутренней сети для интеграции с ИТ-инфраструктурой.

По словам начальника управления по клиентскому сервису ОМК Тимура Махалина, в своей работе с партнерами ОМК придерживается стратегии операционной эффективности, выстраивает максимально удобное для клиентов взаимодействие.

"Поэтому при разработке цифровых сервисов мы, в первую очередь, обращаем внимание на скорость, гибкость и безопасность. Наши партнеры активно используют цифровые сервисы компании. Более 50% действующих клиентов пользуются "Личным кабинетом ОМК". Наиболее популярными разделами являются: главная страница, где представлена вся значимая информация о статусе взаимодействия компаний; документы и сертификаты, заказы и спецификации, аукционы. С начала года через цифровые сервисы ОМК клиенты получили более 30 тысяч отгрузочных документов и более 100 тысяч информационных уведомлений. Синхронизация с нашей ERP-системой позволяет информировать клиентов о статусе заказа без промедлений", – отметил он.

СПРАВКА:
Конференция TAdviser "ИТ в промышленности" является площадкой для разговора представителей промышленных предприятий России и поставщиков решений цифровизации. В рамках дискуссий специалисты обсуждают специфику цифровизации отечественной промышленности, рентабельность производственных процессов при внедрении современных ИТ технологий, вопросы импортозамещения, современные тенденции роботизированного производства и многое другое.

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Теги:
заводы ОМК
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