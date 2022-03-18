Всех детей из Донбасса обеспечила школьной формой "Единая Россия" в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба партии

Всех детей из Донбасса обеспечила школьной формой "Единая Россия" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба НРО партии.

В сообщении говорится, что школьная форма была закуплена на часть средств, которые поступили га специальный расчетной счет.

Депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский отметил, что за каждым пунктом временного размещения закреплены депутаты. "В процессе общения мы узнаем, какие потребности есть у жителей сейчас. Очень большой запрос был на школьную форму, потому что идет учебный год и детям должно быть комфортно во время занятий, они не должны выделяться. Это было поручение секретаря нашего регионального отделения «Единой России» Глеба Никитина, которое сейчас выполнено. Огромная благодарность представителям бизнеса, которые активно включились и помогли оперативно решить этот вопрос. Теперь все дети обеспечены необходимой школьной формой", - добавил парламентарий.

Школьная форма подбиралась всем детям индивидуально. Компания "Гамма Текстиль" в рамках проекта "Юниор Центр" не только взяла на себя ответственность подобрать ребятам форму, но и сама передала 60 комплектов в подарок.

"Мы не смогли остаться в стороне, считаем, что взяли на себя очень важную и благую миссию – одеть к школе деток, которые к нам приехали из Донбасса. Очень важно, что школьная форма подбирается непосредственно по привязке к школе. Мы обеспечиваем порядка 80 процентов школ региона формой, поэтому знаем особенности и необходимый объем был в наличии. У каждого учреждения школьная форма своя: отличается по цвету и фасону. Смотрим на размер, как сидит форма, чтобы детям все нравилось, было комфортно и удобно", - отметила руководитель проекта "Юниор Центр" Эльвира Дозорова.

На данный момент закуплено порядка 160 комплектов школьной формы. Вся одежда будет передана детям в ближайшие дни. Сейчас ее уже получили ребята, которые живут в Нижнем Новгороде и Дзержинске, в остальных муниципалитетах проходит примерка формы.

К благотворительной акции подключаются и многие другие компании региона. Благодаря этому, например, также удалось передать детскую обувь тем, у кого была такая потребность.

"Мы даже не раздумывали, сразу приняли решение, что нужно подключаться и помогать. Тесно работаем с волонтерским штабом, поэтому все проговорили и приняли решение, что нужно закупить детскую обувь. Поддержали все сотрудники, никто не остался равнодушен, и быстро собрали гуманитарную помощь. Работали по запросу, узнавали размеры, чтобы помощь была действительно полезной. На этом не остановимся, будем и дальше помогать эвакуированным жителям. Надеюсь, нашему примеру последуют и другие компании", - отметил заместитель генерального директора по работе с персоналом и общим вопросам АО "Транснефть-Подводсервис" Олег Бахарев.

До этого все дети школьного возраста, приехавшие в Нижегородскую область из Донецкой и Луганской республик, получили рюкзаки и необходимый набор канцтоваров. Сейчас прорабатывается вопрос с обеспечением ребят спортивной формой.

Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР. В пунктах временного размещения Нижегородской области работают волонтеры и депутаты. Они помогают с логистикой, бытовыми вопросами, передают гуманитарную помощь, оказывают информационную и правовую поддержку жителям Донбасса.

С самого начала спецоперации региональное отделение "Единой России" объявило сбор средств на специальный счет и различных товаров, которые необходимо для жителей ЛНР и ДНР. К акции сразу присоединились активисты, депутаты, волонтеры, сторонники. Неравнодушные жители оказывает помощь по разным направлениям.