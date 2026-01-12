Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Нижегородцам рассказали, когда снова будут 12-дневные новогодние каникулы

12 января 2026 11:19 Общество
Нижегородцам рассказали, когда снова будут 12-дневные новогодние каникулы

Фото: Александр Воложанин

Следующие 12-дневные новогодние каникулы ждут жителей России только в 2032 году, сообщает ТАСС.

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что столь длительные каникулы складываются за счёт совмещения официальных праздничных дат с выходными, а также переноса нерабочих дней в течение года.

"Можно с уверенностью сказать, что традиция продолжительных новогодних каникул становится устойчивой. В 2027 году, с учётом 31 декабря, россияне смогут отдыхать 11 дней подряд. А наиболее длительные каникулы — 12 дней — возможны в 2032 году, если выходной 11 января придётся на воскресенье", — отметила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что "длинные новогодние выходные особенно ценны для семейных людей: они совпадают с зимними школьными каникулами, и у родителей появляется возможность провести больше времени с детьми".

Согласно Трудовому кодексу РФ, официальные праздничные дни в начале года — с 1 по 8 января, включая Рождество. Однако фактическая продолжительность новогоднего отдыха ежегодно варьируется в зависимости от календаря и решений о переносе выходных.

В 2026 году, несмотря на продолжительные январские выходные, майские праздники будут короче обычного — россияне отдохнут с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

В целом, в 2026 году количество рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных — 118. Такое же соотношение сохранится, как и в 2025 году.

Ранее нижегородцам рассказали о правилах безопасного возвращения в офис после новогодних каникул.

Теги:
Новый год Праздники Работа
