Законопроект об обязательной индексации зарплат внесли в Госдуму Общество

Фото: Госдума РФ

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект, который обяжет работодателей ежегодно проводить индексацию заработной платы сотрудников не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Об этом сообщает 360.ru.

Инициативу, направленную на защиту прав работников, предложил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что проект был разработан совместно с группой парламентариев.

По мнению депутатов, текущая ситуация требует пересмотра подходов к индексации зарплат, чтобы доходы работников соответствовали росту цен и увеличению расходов. В частности, необходимо обеспечить регулярный пересмотр заработных плат без учёта краткосрочных финансовых показателей компаний и их бизнес-планов.

Законопроект предусматривает изменения в статью 134 Трудового кодекса РФ. Авторы инициативы считают, что это поможет создать более четкую и прозрачную систему защиты прав работников, обеспечит стабильность трудовых отношений и предотвратит произвольное определение сроков и частоты индексации зарплат.

Напомним, что среднемесячная начисленная зарплата в Нижегородской области за последний год увеличилась на 13 тысяч рублей.

