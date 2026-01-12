У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
12 января 2026 12:29Городская баня в Богородске возобновит работу 16 января
12 января 2026 12:12Мудров выразил надежду найти инвестора для фуникулера в Городце
12 января 2026 12:06Новый ФАП открыли в деревне Чертас Большеболдинского округа
12 января 2026 11:54Соцучастковые устроили новогоднее представление для воспитанников центра "Улыбка"
12 января 2026 11:50Законопроект об обязательной индексации зарплат внесли в Госдуму
12 января 2026 11:19Нижегородцам рассказали, когда снова будут 12-дневные новогодние каникулы
12 января 2026 11:04Крещенские морозы идут в Нижний Новгород
12 января 2026 10:35Нижегородцы жалуются на отсутствие интернета второй день подряд
12 января 2026 10:14Новый порядок ведения беременности вступил в силу в Нижегородской области
12 января 2026 09:43Нижегородцам напомнили правила безопасного возвращения в офис
Общество

Законопроект об обязательной индексации зарплат внесли в Госдуму

12 января 2026 11:50 Общество
Законопроект об обязательной индексации зарплат внесли в Госдуму

Фото: Госдума РФ

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект, который обяжет работодателей ежегодно проводить индексацию заработной платы сотрудников не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Об этом сообщает 360.ru.

Инициативу, направленную на защиту прав работников, предложил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что проект был разработан совместно с группой парламентариев.

По мнению депутатов, текущая ситуация требует пересмотра подходов к индексации зарплат, чтобы доходы работников соответствовали росту цен и увеличению расходов. В частности, необходимо обеспечить регулярный пересмотр заработных плат без учёта краткосрочных финансовых показателей компаний и их бизнес-планов.

Законопроект предусматривает изменения в статью 134 Трудового кодекса РФ. Авторы инициативы считают, что это поможет создать более четкую и прозрачную систему защиты прав работников, обеспечит стабильность трудовых отношений и предотвратит произвольное определение сроков и частоты индексации зарплат.

Напомним, что среднемесячная начисленная зарплата в Нижегородской области за последний год увеличилась на 13 тысяч рублей.

Ранее нижегородцам рассказали, как действовать при задержках зарплаты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

