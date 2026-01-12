Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Нижегородцы жалуются на отсутствие интернета второй день подряд

12 января 2026 10:35 Общество
Нижегородцы жалуются на отсутствие интернета второй день подряд

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде второй день подряд наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Горожане массово оставляют жалобы во "ВКонтакте".

Согласно обращениям, перебои начались еще 11 января и продолжаются до сих пор. Многие пользователи отмечают, что не могут подключиться даже к приложениям из так называемого "белого списка", которые обычно доступны при ограничениях.

Подобные отключения уже происходили в праздничные дни. В частности, интернет пропадал в ночь на 1 января, а также периодически в течение новогодних каникул. При этом в центре города связь работает хорошо.

Губернатор Глеб Никитин ранее уже высказывался по поводу происходящего. Он призвал граждан сохранять спокойствие и проявить понимание, отметив, что ограничения связаны с обеспечением безопасности от БПЛА.

Напомним, в Нижегородской области действует карта с точками бесплатного Wi-Fi. Она создана специально на случай подобных ситуаций и позволяет найти ближайшее место с доступом к интернету. Пользоваться картой можно даже без подключения к сети.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных