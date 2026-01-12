Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новый ФАП открыли в деревне Чертас Большеболдинского округа

Новый ФАП открыли в деревне Чертас Большеболдинского округа

Фото: минздрав Нижегородской области

В деревне Чертас Большеболдинского округа открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Здесь будут оказывать первичную медико-санитарную помощь жителям четырех населенных пунктов муниципалитета. В общей сложности к новому современному ФАПу прикреплено более 250 человек, в том числе около 25 детей.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, возведение и оснащение фельдшерско-акушерского пункта стало возможным благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения на эти цели направили свыше 12 млн рублей.

В церемонии открытия ФАПа приняли участие глава местного самоуправления Большеболдинского округа Алла Морозова, председатель Совета депутатов муниципалитета Владимир Кочетов, главный врач Большеболдинской ЦРБ Андрей Хрупов и местные жители.

Как отметила Алла Морозова, деревня Чертас находится в 28 км от центральной районной больницы, поэтому очень важно, что местные жители теперь имеют возможность получать базовую медицинскую помощь в комфортных условиях как можно ближе к дому.

«Раньше ФАП располагался в помещении бывшего детского сада, ежегодно оказываясь в зоне риска подтопления. Теперь жители сразу четырех близлежащих населенных пунктов могут обращаться за качественной медицинской помощью в современное, светлое, просторное и технически оснащённое здание», – подчеркнула она.

Новый ФАП полностью соответствует актуальным стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи. Здесь предусмотрены кабинет для приёма пациентов, процедурная, смотровая и помещение для хранения медикаментов. Здание подключено к сетям водоснабжения и канализации. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды: входные группы оборудованы пандусами.

ФАП также оснащён необходимым оборудованием для оказания квалифицированной помощи, имеются электрокардиограф, спирограф, дефибриллятор, экспресс-анализаторы крови, приборы для измерения артериального давления, уровня холестерина и глюкозы, весы с ростомером и иная специализированная аппаратура.

«Реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», совместные усилия министерства здравоохранения Нижегородской области и администрации Большеболдинского округа позволили создать современный, комфортный и доступный для маломобильных граждан ФАП с полным набором необходимых помещений. Его техническое оснащение выводит оказание медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах на современный уровень. Здесь будет доступен широкий спектр услуг: диспансеризация, диспансерное наблюдение, вакцинопрофилактика, лечение острых и хронических заболеваний, а также различные медицинские процедуры», – подчеркнул главный врач Большеболдинской ЦРБ Андрей Хрупов.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Теги:
Здравоохранение Минздрав Нацпроект
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных