Общество

Мудров выразил надежду найти инвестора для фуникулера в Городце

12 января 2026 12:12 Общество
Мудров выразил надежду найти инвестора для фуникулера в Городце

Глава Городецкого округа Александр Мудров выразил надежду в том, что включение Городца в туристический маршрут "Золотое кольцо" поможет привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры. Он высказался на эту тему в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, проект строительства фуникулера в Городце уже прошёл госэкспертизу, однако реализовать его за счёт местного бюджета в текущих условиях невозможно.

"Сегодня мы не можем позволить себе направить бюджетные средства на такие масштабные объекты туристической направленности. Но статус участника "Золотого кольца" открывает новые перспективы — в первую очередь, возможность заинтересовать инвесторов, готовых вкладываться в туристическую сферу", — отметил Мудров.

Он также подчеркнул, что включение Городца в состав "Золотого кольца" станет важным шагом к улучшению городской среды. По мнению главы округа, это сделает город не только привлекательнее для гостей, но и удобнее для жизни самих горожан.

Ранее сообщалось, что МИД России подарил журналистам доски с городецкой росписью. А в июне 2025 года в Нижегородской области открыли первый в России музей Городецкой росписи.

Александр Мудров Городец Туризм
