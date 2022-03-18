Внесены изменения в порядок рассмотрения жителями инициативных проектов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Внесены изменения в порядок рассмотрения жителями инициативных проектов в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания Гордумы 23 марта.

Согласно информации, депутаты одобрили внесение изменений в муниципальные правовые акты, определяющие порядок обсуждения жителями инициативных проектов. В частности, уточняются процедуры проведения опроса граждан, собраний и конференций, а также новыми нормами дополняется Положение о территориальном общественном самоуправлении.

Так, теперь в соответствии с федеральным законодательством, обсуждение инициативного проекта и принятие жителями решения по вопросу его одобрения может быть проведено в форме собрания или конференции граждан, в том числе организованных органами ТОС.

Выявление мнения горожан также возможно путем опроса. В муниципальных правовых актах уточняется, что при рассмотрении инициативного проекта участники собрания или конференции должны будут определить его соответствие интересам жителей города и установить целесообразность реализации проекта, а по итогам обсуждения – принять решение о его поддержке. Инициативный проект считается поддержанным, если за него проголосовало более половины из присутствовавших.

Помимо этого, упрощается и процедура организации собрания или конференции для рассмотрения инициативного проекта. Инициаторы проекта могут не собирать группу граждан для созыва собрания в размере 3% от числа жителей территории, на которой планируется реализация проекта, а обратиться к главе города, который также вправе назначить собрание или конференцию.

"Мы продолжаем совершенствовать механизм народного бюджетирования в Нижнем Новгороде. Само понятие инициативного проекта было закреплено в Уставе города Нижнего Новгорода в 2021 году, и сейчас мы конкретизируем и приводим в соответствие с законом все процедуры, чтобы жителям было удобнее и проще воплощать свои инициативы по улучшению жизни в городе", - сказал председатель Гордумы Олег Лавричев.

"Инициативное бюджетирование все больше входит в нашу жизнь. Нижний Новгород уже третий год принимает участие в региональном проекте "Вам решать!", еще раньше была реализована программа поддержки местных инициатив. В этом году на территории города планируется реализовать 62 проекта, предложенных нижегородцами. Сегодня при корректировке городского бюджета мы заложили в расходной части на эти цели средства областной субсидии в размере 118 млн руб. Уверен, что практика народного бюджетирования в Нижнем Новгороде будет развиваться и дальше", - добавил он.