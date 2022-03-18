Владимир Паков: "Позиция НАТО - политика даже не двойных, а тройных стандартов" Политика

Владимир Паков Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков в интервью НИА "Нижний Новгород" напомнил, что в эти дни исполнятся 23 года с момента бомбардировок силами НАТО бывшей уже республики Югославии.

"Мирные города сегодняшней Сербии 23 года назад подверглись бомбардировки, и, что до сих пор удивительно, тогда все участники НАТО поддержали это чудовищное решение", - отметил собеседник агентства, напомнив при этом, что "Россия – одна из немногих, резко выступила против этого военного преступления и поддержала сербов".

Владимир Паков напомнил, что Евгений Примаков, который летел в США, узнав о начале военной операции в Югославии, приказал развернуть самолет.

"Тогда 24 марта 1999 года – это вызвало бурный общественный резонанс и в России, и за рубежом, но это его решение – напоминание о необходимости соблюдения норм международного права", - подчеркнул нижегородский парламентарий.

"Сейчас же позиция НАТО по отношению к военной операции на Украине и в Донбассе – политика даже не двойных, а тройных стандартов. Восемь лет никто не замечал, что происходит геноцид, что уничтожают русскоговорящее население, что гибнут люди", - отметил Владимир Паков.

Он также отметил, что в Европе происходит деградация политиков, "не зря сейчас вспоминают Маргарет Тетчер, которая была жёстким и последовательным политиком". "Жалко страны Европы, которые растеряли авторитет, и идут на заклание в угоду большого брата. Но я уверен, что после спецоперации в Донбассе и на Украине, к ним придет осознание", - подчеркнул Владимир Паков. "Наше дело правое! Победа будет за нами", - добавил он в заключение.