Павел Солодкий: "В трудные времена возникают новые возможности" Бизнес

Павел Солодкий Фото: НИА "Нижний Новгород"

"В нынешней ситуации представители бизнеса понимают: в трудные времена возникают новые возможности", - сказал уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий по итогам встречи губернатора региона Глеба Никитина с бизнес-сообществом. Встреча прошла 24 марта на "Нижегородской ярмарке".

"Мы несколько месяцев готовили вопросы, и у нас их было значительно больше. Очень важно, что прошли встречи и с заместителями губернатора, с мэром города. Поэтому большинство вопросов было снято. Здесь мы услышали ответы на те вопросы, которые Глеб Сергеевич взял бы на личный контроль", - продолжил бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что представители бизнеса видят, насколько серьезная поддержка оказывается и на федеральном, и на региональном уровне.

"Да, может пока не все направления бизнеса охвачены финансовой поддержкой, но было подчеркнуто, и Глеб Сергеевич говорил об этом на заседании координационного штаба, что перечень мер будет постоянно пополняться исходя из потребностей, чтобы прежде всего сохранить рабочие места, сами предприятия, дать возможность импортозамещения и благодаря новым направлениям деятельности развивать наш регион", - заключил Павел Солодкий.

Напомним, что ранее Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций. Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.