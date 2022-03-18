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Общество

Проект "Zа нами правда!" подвел итоги конкурса на лучший патриотический контент

25 марта 2022 15:55  [1] Общество
сайт проекта

сайт проекта

Проект "Zа нами правда!" подвел промежуточные итоги первого конкурса на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине и объявил новый конкурс.

Отмечается, что первые 10 победителей уже получили подписки на популярные российские онлайн-сервисы: IVI, "Кинопоиск HD", Premier, VK Музыка, "Яндекс.Музыка" и другие.

Команда проекта объявила еще один конкурс – 30 лучших авторов контента получат фирменный Z-мерч - футболку и кружку с Z-логотипом, выбранными победителем конкурса.
Первые 10 победителей будут награждены мерчем уже в следующую пятницу, 1 апреля. 

Чтобы принять участие в любом из конкурсов необходимо разместить картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы на сайте и в сообществах проекта "Zа нами правда!" в соцсетях.

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Теги:
Патриотизм
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