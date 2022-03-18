"Нижегородэнергогазрасчет" предупредил нижегородцев о ложных сайтах компании Общество

Сайт Нижегородэнергогазрасчет

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ООО "Нижегородэнергогазрасчет" предупредил нижегородце о том, что в интернете появились сайты, маскирующиеся под сайт поставщика газа.

В компании напомнили, что корректная передача показаний приборов учета газа гарантирована только на сайте www.gas-nn.ru

Вход в личный кабинет осуществляется только через сайт http://www.gas-nn.ru. Оплата возможна также через сайт https://мойгаз.смородина. онлайн или мобильное приложение "Мой газ".

"Нижегородэнергогазрасчет" просит нижегородцев внимательно проверять адрес сайта перед вводом личных данных и отправкой платежей.