"Нижегородэнергогазрасчет" предупредил нижегородцев о ложных сайтах компании

Сайт Нижегородэнергогазрасчет
ООО "Нижегородэнергогазрасчет" предупредил нижегородце о том, что в интернете появились сайты, маскирующиеся под сайт поставщика газа.
В компании напомнили, что корректная передача показаний приборов учета газа гарантирована только на сайте www.gas-nn.ru
Вход в личный кабинет осуществляется только через сайт http://www.gas-nn.ru. Оплата возможна также через сайт https://мойгаз.смородина.
"Нижегородэнергогазрасчет" просит нижегородцев внимательно проверять адрес сайта перед вводом личных данных и отправкой платежей.
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