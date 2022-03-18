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Политика

Минобороны РФ заявило о выполнении всех задач первого этапа российской операции на Украине

26 марта 2022 13:53  [84] Политика

"Специальная военная операция, начатая 24 февраля, идет по строго утвержденному плану. Военные действуют избирательно и аккуратно. Приоритетом действий российских вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения", - заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Основные задачи первого этапа российской операции на Украине выполнены, существенно снижен боевой потенциал украинских войск", - сообщил журналистам на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Украинские вооруженные силы понесли серьезные потери: авиация и система противовоздушной обороны практически полностью уничтожены, военный флот вообще перестал существовать, не осталось организованных резервов. Большая часть Донбасса при этом уже освобождена.

По данным ведомства, сообщает "НТА-Приволжье", практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием.

Как отметил Сергей Рудской, "российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области". По словам генерал-полковника, ВС РФ наносят такой ущерб объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории блокированных городов, чтобы в результате сковать силы ВСУ и не дать им возможности усилить свою группировку в Донбассе до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

По данным МО РФ, численность иностранных наемников на Украине снижается — этому способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки. За 7 суток Украину не прибыло ни одного иностранного наемника, наоборот, наблюдается их отток.

В ведомстве уточнили, что с подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, на них не распространяются правила ведения войны, они будут безжалостно уничтожаться.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ЛНР освободила 93% территории республики, ДНР – 54%.

По достоверным данным ВСУ завершали подготовку военной операции по взятию под контроль территории народных республик. В этих условиях помочь Донецкой и Луганской республикам можно было, только оказав им военную помощь. Что Россия и сделала.

"Российские военнослужащие, мужественно и самоотверженно выполняют свой воинский долг. Более 3,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами", - отметил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, отметив при эм, что "ВС РФ продолжат проведение спецоперации на Украине до полного выполнения задач, поставленных Путиным."

Напомним, что Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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Теги:
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