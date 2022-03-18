Весенний праздник Навруз отметили в Институте русского языка НГЛУ им. Н.А.Добролюбова Общество

Весенний праздник Навруз отметили 25 марта в Институте русского языка НГЛУ им. Н.А.Добролюбова.

Как сообщает пресс-служба вуза, мероприятие было организовано Научно-образовательным центром востоковедения при поддержке Центра комплексной безопасности НГЛУ.

Мероприятие открылось выступлением доцента кафедры международной журналистики Института русского языка, директора научно-образовательного центра востоковедения, кандидата исторических наук Эраджа Боева.

"Возникший в глубокой древности и ставший частью национальной культуры многих народов, праздник Навруз в 2009 году был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества", - отметил Эрадж Боев.

Поздравительную речь произнесла директор Института русского языка, доктор педагогических наук, профессор Наталия Макшанцева. "Поздравляю вас с чудесным праздником Навруз. Это мероприятие из года в год объединяет многие страны и сближает представителей самых разных культур». Наталья Вениаминовна процитировала произведение классика русской литературы А.С. Пушкина "Евгений Онегин", связав Навруз с приходом весны: «весна – это утро года». Организаторы мероприятия также отметили, что традиции встречи Навруза открывают путь к диалогу культур", - отметила она.

Начальник сектора по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений департамента общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода Илья Барсков в своем выступлении подчеркнул важность межнационального культурного взаимодействия в молодежной среде.

Главной целью мероприятия стало знакомство студентов НГЛУ с традициями празднования Наруза в различных странах мира. Эрадж Боев отметил, что Навруз устраняет барьеры в межнациональном общении и способствует возникновению интереса, симпатии друг к другу у представителей самых разных культур.

"Обращаясь к истории, становится ясно, что празднование Навруза тесно связано с традициями такого славянского праздника, как Масленица. Стоит также отметить, что Навруз, возникший в Древнем Иране, сегодня широко распространен не только среди персоязычных, но и среди многих тюркоязычных и кавказских народов", - рассказал собравшимся Эрадж Боев.

Он также сообщил интересные факты об этом празднике: во время празднования Навруза в Иране соблюдаются персидские традиции: дома накрывается праздничный стол - хафтсин, который включает в себя 7 элементов, название которых начинается с буквы "син" персидского алфавита. В современной иранской традиции неизменным спутником Навруза является Хаджи Фируз – иранский "Дед Мороз", символизирующий воскрешение природы после зимы и наступление весны.

Студенты и аспиранты НГЛУ из различных стран поздравили гостей мероприятия на своих родных языках - персидском, таджикском, турецком, пушту, курманджи, узбекском, туркменском, арабском (Какаджан Муратгелдиев, Арабаджы Мехмет Али, Мухаммад Сулаймонов, Сухроб Бободжонов, Юсуф Зоирзода, Моибулла Махбуб, Нисар Ахмад, Лабиди Биллель). Приглашенный гость, артист оркестра Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Арташес Григорян исполнил на флейте музыкальную композицию «Эй, Иран». Далее гостям праздника был продемонстрирован таджикский национальный обряд, связанный с началом нового сельскохозяйственного сезона (Барно Худжаева и Хуршед Сафаров), студенты Евгений Кузнецов и Комрон Гулаёзов исполнили песню о весне на таджикском языке "Чаки чаки борони". Аспирант НГЛУ Сайд Мубарак прочитал стихотворение, посвященное весне. Также студенты НГЛУ вместе исполнили финальную песню, посвященную дружбе между народами.

Руководителем сценарной группы по проведению праздничного мероприятия выступил студент Высшей школы лингвистики педагогики и психологии НГЛУ Довуд Зухуров, благодаря стараниям которого мероприятие прошло на высоком уровне.

Праздничное мероприятие завершилось дегустацией праздничных блюд.