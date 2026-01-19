Нижегородцы могут поддержать Глеба Никитина в народном голосовании "Знание.Премия" Общество

Фото: Александр Воложанин

На платформе MAX продолжается народное голосование за номинантов "Знание.Премия" — главной просветительской награды страны. В числе претендентов — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На сегодняшний день за участников уже отдано более 65 тысяч голосов, сообщили в пресс-службе Российского общества "Знание" в ПФО.

Глеб Никитин представлен в категории "За вклад в сохранение традиционных ценностей". В декабре 2024 года глава региона объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи в области. Под его руководством в регионе успешно реализуется демографическая политика в рамках программы "Основа". Выплаты родительского основного дохода в размере 1 млн рублей за каждого новорожденного получили высокую оценку на федеральном уровне и рекомендованы к внедрению в других регионах. Кроме того, создана "Скорая демографическая помощь" — система раннего реагирования, которая направляет женщин в сложной ситуации на горячую линию "Сохрани.РФ" и к специалистам до обращения в медучреждение.

В рамках Пятилетки семьи также открываются пункты проката вещей первой необходимости для новорожденных. Еще появилась новая услуга - кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет на дому "социальная няня".

Инициатива губернатора по ограничению оборота вейпов получила поддержку президента России. Нижегородская область готовится стать пилотным регионом по ограничению оборота курительных устройств.

С 2024 года в регионе реализуются и другие важные социальные проекты, включая внедрение Единой модели помощи детям, создание ресурсного центра "Дети в семье" для поддержки кризисных семей и профилактики социального сиротства, а также расширение программы диспансеризации для граждан репродуктивного возраста.

Глеб Никитин активно взаимодействует с жителями через социальные сети. Его телеграм-канал насчитывает свыше 50 тысяч подписчиков, а страница во "ВКонтакте" — около 197 тысяч. Также он ведет собственный канал в мессенджере MAX.

Кроме того, по инициативе губернатора Нижегородская область реализует туристско-образовательный проект "Уроки с путешествием", в рамках которого школьники посещают Волгоград, Санкт-Петербург и Беларусь.

Онлайн-голосование за лучших просветителей и просветительские проекты проходит на платформе MAX. Проголосовать в 12 номинациях можно до 1 февраля 2026 года.

Имена лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в Москве.