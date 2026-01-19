У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Последние новости рубрики Общество
19 января 2026 12:58Нижегородцы могут поддержать Глеба Никитина в народном голосовании "Знание.Премия"
19 января 2026 12:27Более 8 тысяч нижегородцев окунулись в прорубь на Крещение
19 января 2026 12:13Условия назначения детского пособия изменились в Нижегородской области в январе
19 января 2026 11:51Главе нижегородского Росреестра повысили классный чин
19 января 2026 11:37Более миллиона нижегородцев обследуют на ВИЧ в 2026 году
19 января 2026 11:16В посёлке Калиниха Воскресенского округа вручили ключи от квартир детям-сиротам
19 января 2026 11:16Автоюрист Воропаев рассказал, как защититься от штрафов, если разметку замело
19 января 2026 11:11Начать с нуля: Билайн сделал бесплатным "Чистый номер"
19 января 2026 11:00Нижегородские трамваи №8 и №417 изменят маршрут из-за замены рельсов
19 января 2026 10:44Билеты на электричку из Нижнего Новгорода в Казань подорожали почти на 10%
Общество

Более 8 тысяч нижегородцев окунулись в прорубь на Крещение

19 января 2026 12:27 Общество
Более 8 тысяч нижегородцев окунулись в прорубь на Крещение

Фото: Максим Герасимов

Крещенские купания в этом году прошли во всех районах Нижегородской области. Более 8 тысяч человек приняли участие в традиционном обряде, окунувшись в специально оборудованные купели, сообщили в региональном МЧС.

Всего было подготовлено более 60 мест для купаний — как в Нижнем Новгороде, так и в муниципалитетах региона.

Безопасность мероприятия обеспечивали более 1200 сотрудников МЧС России, а также полицейские, медики, волонтёры и спасатели. Благодаря слаженной работе всех оперативных служб и ответственному поведению самих участников, купания прошли без происшествий.

Напомним, праздничные богослужения состоялись в 92 храмах города.

Как проходили купания в этом году — смотрите в нашем фоторепортаже.

Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных