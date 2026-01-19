Более 8 тысяч нижегородцев окунулись в прорубь на Крещение Общество

Фото: Максим Герасимов

Крещенские купания в этом году прошли во всех районах Нижегородской области. Более 8 тысяч человек приняли участие в традиционном обряде, окунувшись в специально оборудованные купели, сообщили в региональном МЧС.

Всего было подготовлено более 60 мест для купаний — как в Нижнем Новгороде, так и в муниципалитетах региона.

Безопасность мероприятия обеспечивали более 1200 сотрудников МЧС России, а также полицейские, медики, волонтёры и спасатели. Благодаря слаженной работе всех оперативных служб и ответственному поведению самих участников, купания прошли без происшествий.

Напомним, праздничные богослужения состоялись в 92 храмах города.

Как проходили купания в этом году — смотрите в нашем фоторепортаже.