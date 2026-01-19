Нижегородцам рассказали, как правильно рассчитывать суточную норму калорий Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Подсчет калорий — это один из самых эффективных инструментов для контроля массы тела и улучшения общего состояния здоровья. Энергия, которую организм получает из пищи, измеряется в калориях. Понимание своих ежедневных потребностей позволяет не только регулировать вес, но и снижать вероятность развития хронических заболеваний. Об этом рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Польза подсчета калорий

"Многие начинают считать калории, стремясь сбросить лишние килограммы или сохранить нынешнюю массу. Если человек получает больше калорий, чем тратит, он начинает набирать вес. В случае же, когда калорийный расход превышает потребление, происходит потеря веса. Рассчитав свои ежедневные потребности в калориях, можно создать дефицит или избыток, чтобы достичь желаемого результата", - отметила специалист.

Кроме того, соблюдение энергетического баланса положительно влияет на здоровье. Избыточный вес повышает риск развития заболеваний, таких как диабет II типа, сердечно-сосудистые патологии, гипертония и даже некоторые формы рака. Сбалансированное питание и поддержание нормального веса помогают минимизировать эти риски.

Подсчет калорий важен и для спортсменов. Например, бодибилдеры увеличивают потребление белка для роста мышечной массы, а бегуны — углеводов, чтобы повысить выносливость. Правильное распределение макроэлементов (белков, жиров и углеводов) способствует достижению спортивных целей.

Причины набора веса

Резкое увеличение массы тела может быть связано с изменениями в образе жизни — снижением физической активности, сменой режима питания или стрессами. У женщин важную роль играют гормональные изменения, особенно в зрелом возрасте. В таких случаях рекомендуется уменьшать калорийность рациона и соблюдать оптимальное соотношение макронутриентов: 1 часть белков, 1 часть жиров и 4 части углеводов, распределяя углеводы равномерно в течение дня.

Индекс массы тела

Для оценки состояния тела используется индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается по формуле: масса в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат.

Нормальные значения ИМТ:

18-25 — норма;

25-30 — избыточный вес;

30-35 — ожирение I степени;

35-40 — ожирение II степени;

Более 40 — ожирение III степени.

Как определить свою норму калорий

Чтобы начать подсчет калорий, необходимо определить индивидуальную суточную потребность. Это можно сделать с помощью формулы Харриса-Бенедикта, которая учитывает пол, возраст, рост, вес и уровень физической активности:

Для мужчин: BMR = 66 + (13.7 × вес в кг) + (5 × рост в см) − (6.8 × возраст в годах).

Для женщин: BMR = 655 + (9.6 × вес в кг) + (1.8 × рост в см) − (4.7 × возраст в годах).

Полученное значение — это базовая метаболическая скорость (BMR), показывающая, сколько калорий нужно организму в состоянии покоя. Далее этот показатель умножается на коэффициент физической активности (от 1.2 до 1.9) в зависимости от образа жизни.

Роль макроэлементов

Подсчет калорий должен учитывать не только общее количество энергии, но и соотношение макроэлементов:

Белки: 20-30% от общей калорийности

Жиры: 25-35%

Углеводы: 40-60%

Белки необходимы для восстановления тканей и роста мышц, жиры поддерживают гормональный фон и служат источником энергии, а углеводы обеспечивают топливо для мозга и мышц. Пропорции могут корректироваться в зависимости от целей и состояния здоровья.

Цифровые помощники

Современные технологии делают подсчет калорий проще. Существуют мобильные приложения, которые позволяют вести пищевой дневник, рассчитывать энергетическую ценность блюд и отслеживать прогресс. Эти сервисы также помогают контролировать потребление воды, анализировать состав рациона и получать рекомендации по его улучшению.

Преимущества подсчета калорий

Существует несколько ключевых плюсов регулярного учета калорий:

Контроль рациона: помогает лучше понимать, какие продукты и в каком объеме следует употреблять.

Осознанность: формирует привычку внимательного отношения к питанию, что способствует долгосрочным изменениям в образе жизни.

Индивидуальный подход: позволяет адаптировать питание под конкретные цели и особенности организма.

"Регулярный учет калорий развивает привычку к внимательному питанию, что способствует долгосрочным изменениям в образе жизни. Наконец, индивидуальный подход. Каждый человек уникален, поэтому подсчет калорий позволяет настроить рацион под его потребности", - подчеркнула Савицкая.

