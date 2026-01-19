Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Главе нижегородского Росреестра повысили классный чин

19 января 2026 11:51 Общество
Главе нижегородского Росреестра повысили классный чин

Фото: Максим Герасимов

Вице-премьер Михаил Мишустин присвоил главе нижегородского Росреестра Оксане Штейн классный чин госсоветника РФ II класса. Он распорядился об этом 17 января.

Оксана Штейн возглавила нижегородское управление Росреестра в октябре 2022 года. С 2016 года была руководителем Кадастровой палаты в Нижегородской области.

Напомним, Штейн стала руководителем управления Росреестра в Нижегородской области 31 октября 2022 года. До этого она в течение шести лет руководила Кадастровой палатой в регионе.

Ранее сообщалось, что нижегородский губернатор Глеб Никитин получил звание эколога-мецената 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

