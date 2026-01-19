Главе нижегородского Росреестра повысили классный чин Общество

Фото: Максим Герасимов

Вице-премьер Михаил Мишустин присвоил главе нижегородского Росреестра Оксане Штейн классный чин госсоветника РФ II класса. Он распорядился об этом 17 января.

Оксана Штейн возглавила нижегородское управление Росреестра в октябре 2022 года. С 2016 года была руководителем Кадастровой палаты в Нижегородской области.

Напомним, Штейн стала руководителем управления Росреестра в Нижегородской области 31 октября 2022 года. До этого она в течение шести лет руководила Кадастровой палатой в регионе.

Ранее сообщалось, что нижегородский губернатор Глеб Никитин получил звание эколога-мецената 2025 года.