Главе нижегородского Росреестра повысили классный чин

Вице-премьер Михаил Мишустин присвоил главе нижегородского Росреестра Оксане Штейн классный чин госсоветника РФ II класса. Он распорядился об этом 17 января.
Оксана Штейн возглавила нижегородское управление Росреестра в октябре 2022 года. С 2016 года была руководителем Кадастровой палаты в Нижегородской области.
