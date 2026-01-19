Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 января 2026 14:18Экспертиза отклонила проект школы для талантливых детей на Бору
19 января 2026 13:58Нижегородцам рассказали, почему рецепты на многие лекарства стали обязательными
19 января 2026 13:20Нижегородцам рассказали, как правильно рассчитывать суточную норму калорий
19 января 2026 13:09Бороться с визуальным шумом в Нижегородской области будут с учетом опыта Пекина
19 января 2026 12:58Нижегородцы могут поддержать Глеба Никитина в народном голосовании "Знание.Премия"
19 января 2026 12:27Более 8 тысяч нижегородцев окунулись в прорубь на Крещение
19 января 2026 12:13Условия назначения детского пособия изменились в Нижегородской области в январе
19 января 2026 11:51Главе нижегородского Росреестра повысили классный чин
19 января 2026 11:37Более миллиона нижегородцев обследуют на ВИЧ в 2026 году
19 января 2026 11:16В посёлке Калиниха Воскресенского округа вручили ключи от квартир детям-сиротам
Общество

Бороться с визуальным шумом в Нижегородской области будут с учетом опыта Пекина

19 января 2026 13:09 Общество
Бороться с визуальным шумом в Нижегородской области будут с учетом опыта Пекина

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Китайские градостроительные решения могут интегрировать в работу нижегородского минграда. Также рассматривается возможность адаптировать опыт Пекина в целях улучшения городской среды. Практики КНР изучила начальник организационно-контрольного управления регионального министерства Мария Донцова в рамках международной программы "Архитекторы.рф", сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Программа реализуется при поддержке компании ДОМ.РФ и Минстроя России и направлена на повышение квалификации специалистов в сфере архитектуры и градостроительства, что соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Участие в программе помогает профильным экспертам познакомиться с опытом российских и зарубежных городов, а также наладить профессиональные контакты.

Так, одной из особенностей визуальной рекламы в Пекине и других крупных городах Китая является снижение ее активности ночью. Вывески работают в течение дня, а в ночное время их яркость заметно уменьшается, часть из них отключается — для экономии энергии и сокращения визуального шума.

"В Пекине даже на исторических узких и колоритных улочках поддерживаются чистота и порядок, а самовольно размещенная реклама оперативно убирается. Кроме того, в КНР не приветствуют визуальный шум. Ни одна вывеска не должна выходить за крышу здания — это правило сохранения линии горизонта, которое мы рассматриваем как потенциально полезную практику для градостроительной сферы и формирования целостной архитектурной городской среды", — сообщила Донцова.

Участники программы "Архитекторы.рф" также обсудили с представителями администрации Пекина, как можно применять ИИ для оптимизации управления территорией: контроля градостроительной деятельности, анализа транспортных потоков и плотности застройки. Это помогает принимать более обоснованные и эффективные решения, одновременно сохраняя уникальный облик города и региона.

По словам главы регионального минграда Дарьи Шунаевой, у Нижегородской области и Пекина довольно схожая градостроительная политика. Так что перспективы для взаимовыгодного сотрудничества широки. 

"Мы не ставим целью слепое копирование чужого опыта, а стремимся адаптировать лучшие мировые практики к нашим региональным условиям и потребностям. Наша задача — создать комфортную, эстетически привлекательную и функциональную городскую среду, которая будет отвечать современным вызовам и при этом сохранять свою уникальную идентичность", - подчеркнула министр. 

Ранее нижегородцам показали будущий облик гостиницы рядом с метромостом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архитектура Нацпроект Строительство
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2026 07:11Генпланы развития еще четырех округов утвердили в Нижегородской области
02 января 2026 15:38Нижегородский минград утвердил облик первого дома нового ЖК у Карповской церкви
24 декабря 2025 15:35Облик первого дома по КРТ на Янки Купалы утвердили в Нижнем Новгороде
10 октября 2025 18:59Лабораторию по развитию городов создают на базе нижегородского вуза
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных