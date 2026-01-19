Бороться с визуальным шумом в Нижегородской области будут с учетом опыта Пекина Общество

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Китайские градостроительные решения могут интегрировать в работу нижегородского минграда. Также рассматривается возможность адаптировать опыт Пекина в целях улучшения городской среды. Практики КНР изучила начальник организационно-контрольного управления регионального министерства Мария Донцова в рамках международной программы "Архитекторы.рф", сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Программа реализуется при поддержке компании ДОМ.РФ и Минстроя России и направлена на повышение квалификации специалистов в сфере архитектуры и градостроительства, что соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Участие в программе помогает профильным экспертам познакомиться с опытом российских и зарубежных городов, а также наладить профессиональные контакты.

Так, одной из особенностей визуальной рекламы в Пекине и других крупных городах Китая является снижение ее активности ночью. Вывески работают в течение дня, а в ночное время их яркость заметно уменьшается, часть из них отключается — для экономии энергии и сокращения визуального шума.

"В Пекине даже на исторических узких и колоритных улочках поддерживаются чистота и порядок, а самовольно размещенная реклама оперативно убирается. Кроме того, в КНР не приветствуют визуальный шум. Ни одна вывеска не должна выходить за крышу здания — это правило сохранения линии горизонта, которое мы рассматриваем как потенциально полезную практику для градостроительной сферы и формирования целостной архитектурной городской среды", — сообщила Донцова.

Участники программы "Архитекторы.рф" также обсудили с представителями администрации Пекина, как можно применять ИИ для оптимизации управления территорией: контроля градостроительной деятельности, анализа транспортных потоков и плотности застройки. Это помогает принимать более обоснованные и эффективные решения, одновременно сохраняя уникальный облик города и региона.

По словам главы регионального минграда Дарьи Шунаевой, у Нижегородской области и Пекина довольно схожая градостроительная политика. Так что перспективы для взаимовыгодного сотрудничества широки.

"Мы не ставим целью слепое копирование чужого опыта, а стремимся адаптировать лучшие мировые практики к нашим региональным условиям и потребностям. Наша задача — создать комфортную, эстетически привлекательную и функциональную городскую среду, которая будет отвечать современным вызовам и при этом сохранять свою уникальную идентичность", - подчеркнула министр.

