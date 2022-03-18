Теплоэнерго
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
27 марта 2022 16:32  [29] Николай Упирвицкий: "Диалог бизнеса и власти позволяет вместе развивать экономику и преодолевать сложности"
27 марта 2022 16:25  [42] Ольга Сорокина: "Меры поддержки экономики со стороны государства очень нужны"
27 марта 2022 15:49  [68] Административную нагрузку на бизнес снизят в РФ
27 марта 2022 15:26  [91] Олег Хахаев: "Важно всю энергию бизнеса направить в правильное русло"
25 марта 2022 16:33  [410] Игорь Седых рассказал о вопросах, заданных социальными предпринимателями Глебу Никитину
25 марта 2022 16:20  [371] ВТБ получил 5,5 тысячи заявок по государственным кредитным каникулам
25 марта 2022 15:48  [378] Восемь активистов молодежного совета АПЗ получили сертификаты по программе лояльности МС
25 марта 2022 14:13  [393] Банк "Открытие" снижает ставку по льготным программам ипотеки
25 марта 2022 13:33  [461] Михаил Голубев: "Мы будем использовать возможности, которые открываются сейчас"
25 марта 2022 12:51  [400] ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условиях
Бизнес

Административную нагрузку на бизнес снизят в РФ

27 марта 2022 15:49  [68] Бизнес

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении внесенный Правительством РФ закон с поправками в КоАП, цель которого - снизить административную нагрузку на бизнес.

Теперь закон поступит на рассмотрение в Совет Федерации и потом - на подпись к Президенту.

По информации Корпорации МСП, закон включает в себя несколько инициатив.

В частности, у бизнеса появляется "право на ошибку" - при первом нарушении предпринимателям не будут выписывать штраф, будет выноситься предупреждение и даваться возможность ликвидировать недостатки.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса штрафы снижаются до уровня, предусмотренного для ИП. Закон отменяет одновременную ответственность для должностного и юрлица, когда нарушение произошло по вине работника.

Также устанавливается принцип "одна проверка — одна санкция", то есть штрафы за однотипные нарушения в рамках одной проверки не будут суммироваться, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В ходе рассмотрения закона в Госдуме в него было внесено несколько поправок, в том числе действие двух инициатив не будет ограничиваться предпринимателями из реестра МСП и социально ориентированными НКО. Это касается положения об отмене одновременной ответственности для должностных и юридических лиц и введения принципа "одна проверка — одна санкция". Они будут действовать для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, включая бюджетные учреждения и крупный бизнес.

По информации Корпорации МСП, поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и "Единой Россией".

Законотворческий процесс курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее сообщалось, что мораторий на применение увеличенной кадастровой стоимости по ряду объектов может быть введен в Нижегородской области. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества на территории "Нижегородской ярмарки" 24 марта 2022 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Госдума Законопроекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph