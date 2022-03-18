Административную нагрузку на бизнес снизят в РФ Бизнес

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении внесенный Правительством РФ закон с поправками в КоАП, цель которого - снизить административную нагрузку на бизнес.

Теперь закон поступит на рассмотрение в Совет Федерации и потом - на подпись к Президенту.

По информации Корпорации МСП, закон включает в себя несколько инициатив.

В частности, у бизнеса появляется "право на ошибку" - при первом нарушении предпринимателям не будут выписывать штраф, будет выноситься предупреждение и даваться возможность ликвидировать недостатки.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса штрафы снижаются до уровня, предусмотренного для ИП. Закон отменяет одновременную ответственность для должностного и юрлица, когда нарушение произошло по вине работника.

Также устанавливается принцип "одна проверка — одна санкция", то есть штрафы за однотипные нарушения в рамках одной проверки не будут суммироваться, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В ходе рассмотрения закона в Госдуме в него было внесено несколько поправок, в том числе действие двух инициатив не будет ограничиваться предпринимателями из реестра МСП и социально ориентированными НКО. Это касается положения об отмене одновременной ответственности для должностных и юридических лиц и введения принципа "одна проверка — одна санкция". Они будут действовать для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, включая бюджетные учреждения и крупный бизнес.

По информации Корпорации МСП, поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и "Единой Россией".

Законотворческий процесс курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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