Мораторий на применение увеличенной кадастровой стоимости по ряду объектов может быть введен в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мораторий на применение увеличенной кадастровой стоимости по ряду объектов может быть введен в Нижегородской области. Об этом сообщили глава региона Глеб Никитин на встрече с бизнесом на территории "Нижегородской ярмарки" 24 марта 2022 года.

Согласно информации, губернатор поручил рассмотреть возможность введения моратория на применение новой (увеличенной) кадастровой стоимости для ряда категорий объектов недвижимости в регионе после просьбы генерального директора ГК "Электроника" Александра Кузнецова.

Он напомнил, что схожая мера поддержки была принята региональным правительством в 2020 году. В декабре 2020 года Заксобрание региона приняло поправки в законодательство Нижегородской области, предусматривающие возможность снижения налогов на имущество организаций, налогооблагаемой базой которых является кадастровая стоимость.

В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области сообщили, что вопрос о снижении расчетной базы по налогу на имущество будет проработан.

Ранее сообщалось, что Росреестр и Кадастровая палата сократят сроки лицензирования в Нижегородской области.