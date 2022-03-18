Колебания температуры от -5° до +2° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Колебания температуры от -5° до +2° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит -2..-4°, ветер юго-западный, умеренный.

К вечеру в регионе выпадет сильный снег и будет наблюдаться сильный туман. Давление очень низкое.

29 марта в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман, на дорогах гололедица. Ночью и днем температура воздуха будет колебаться в пределах -1..+1°, ветер западный, сильный, порывы до 12 м/с.

30 и 31 марта в Нижегородской области выпадет небольшой снег. Ночью похолодает до -3..-5°, а днем воздух прогреется до 0..+2°, ветер северный, умеренный.

1 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью -3..-5°, днем -1..-3°, ветер восточный, сильный, порывы до 13 м/с.

В выходные в регионе ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью и днем -1..+1°, ветер северо-западный, умеренный.