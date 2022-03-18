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Общество

"Росгосстрах" подтвердил лидерство в страховании жилья и имущества граждан в Нижегородской области

28 марта 2022 13:22  [71] Общество

Фото: пресс-служба компании

Филиал компании "Росгосстрах" в Нижегородской области подтвердил свое лидерство в одном из самых народных и массовых видов страхования. Компания с долей 46% и сборами более 638 млн рублей по итогам 2021 года занимает на региональном рынке первую позицию в сегменте страхования жилья и имущества граждан.  

Страхование имущества физических лиц (ИФЛ) "Росгосстрах" считает своим историческим видом — 100 лет назад советский Госстрах начинался именно с огневого страхования крестьянских домов. И то, что в целом ряде регионов страны сохранилась и развивается культура страхования недвижимости, а россияне получают надежную финансовую защиту своего жилья, во многом заслуга именно "Росгосстраха" — в первую очередь, его страховых агентов.  

"В среднем по России уровень проникновения в страховании строений в последние годы сильно не менялся и оставался в пределах 25-30%. По квартирам этот показатель ниже — 10-15%. Но в некоторых регионах — в том числе и в нашем — интерес владельцев недвижимости к страхованию заметно выше среднего. Конечно, во многом этот показатель зависит от социально-экономической ситуации и уровня доходов его населения — страхование не входит в число самых насущных потребностей россиян. В то же время просветительская работа, повышение финансовой грамотности, проводниками которой являются и страховые агенты, тоже играет важную роль. Мы видим четкую корреляцию между сборами по страхованию ИФЛ на душу населения и численностью нашей агентской сети", — говорит директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Нижегородской области Вера Ранчинская.  

Эксперт отметила, что сегмент страхования ИФЛ в прошлом году в целом по России вырос на 14% — это серьезный показатель, повторить который в 2022 году рынку вряд ли удастся. Тем не менее он выразил уверенность в том, что россияне в нестабильной экономической ситуации станут еще ответственнее относиться к защите своей недвижимости — и, в первую очередь, частных домов, коттеджей и дач. 

"Строительные материалы продолжают расти, и люди должны понимать, что за счет собственных финансовых ресурсов построить что-то заново после пожара, восстановить разрушения после паводка или урагана будет очень сложно, кредиты при нынешних процентных ставках тоже доступны немногим, — говорит Вера Ранчинская. — При этом наши новые продукты страхования ИФЛ позволяют "конструировать" полис под потребности и финансовые возможности конкретного человека, чтобы не переплачивать за риски, которые он считает для своего жилья неактуальными. К тому же в них входит не только страховая защита, но и ряд услуг, которые могут понадобиться владельцу недвижимости, независимо от наступления страхового случая — например, помощь электрика, сантехника, а в премиальных версиях — и телемедицинские консультации".  

Судя по статистике старейшего страховщика России, обновленную линейку продуктов страхования частных домов и дач клиенты уже по достоинству оценили. В прошлом году "Росгосстрах" в среднем заключал каждую минуту 4 договора страхования строений, а выплачивал по ним каждый рабочий день 2021 года более 7,5 млн рублей. Это позволило компании занять в сегменте страхования строений 39% рынка и собрать 11,3 млрд рублей страховой премии. Показатели ближайшего конкурента меньше в 3,6 раза — разрыв составляет свыше 8,2 млрд рублей. 

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Теги:
росгосстрах
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