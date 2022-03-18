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Спорт

Более 30 команд приняли участие в нижегородском фестивале ГТО

28 марта 2022 14:56  [57] Спорт

Фото: организаторы мероприятия

Более 30 команд приняли участие в нижегородском фестивале ГТО. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, в фестивале ГТО 27 марта на базе ФОКа "Приокский" приняли участие 18 команд нижегородских компаний и 10 - региональных вузов. Кроме того, вне зачета участвовали четыре команды от спортивного сообщества Нижнего Новгорода. Мероприятие было организовано в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".

Отмечается, что помимо сдачи традиционного комплекса ГТО, представители нижегородских предприятий и вузов соревновались за переходящий кубок фестиваля в студенческой и корпоративной лигах.

"Спорт - это постоянная работа над собой. Мой тренер говорил, что стихотворение за ночь можно выучить, а вот научиться 10 раз подтягиваться на перекладине – нет. Основная задача нынешнего фестиваля в том, чтобы ближе ознакомить людей, увлеченных здоровым образом жизни, с комплексом "Готов к труду и обороне". Это уникальная возможность стать ближе к спорту. Благодаря мероприятиям подобного формата мы поэтапно привлекаем нижегородцев к систематическим занятиям спортом, тем самым достигая одну из приоритетных целей национального проекта", - рассказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, приветствуя участников фестиваля.

Обладателем кубка студенческой лиги стал Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Первое место среди корпоративных команд заняли представители "ВМЗ". Кубки будут храниться у победителей до следующего фестиваля ГТО.

"Здорово, что эта инициатива нашла поддержку у корпоративных команд, которые участвуют в наших забегах. Мы уверены, что количество команд будет увеличиваться. В то же время мы готовы продолжать развивать тему ГТО", - отметила одна из организаторов мероприятия Наталия Бочарова.

Напомним, что федеральный проект "Спорт – норма жизни" входит в национальный проект "Демография", утвержденный в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Реализация нацпроекта началась в 2019-м. Цель федерального проекта "Спорт – норма жизни" - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

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Теги:
ГТО Спорт Фестиваль
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