Спорт

Нижегородская "Чайка" всухую уступила "Омским Ястребам" с разгромным счетом

25 декабря 2025 20:11
Нижегородская Чайка всухую уступила Омским Ястребам с разгромным счетом

Фото: МХК "Чайка"

Хоккеисты "Чайки" потерпели сокрушительное поражение от "Омских Ястребов" в первом матче серии, пропустив шесть безответных шайб.

Уже в первом периоде в ворота нижегородцев влетели четыре шайбы. Третий гол хозяева льда забили в меньшинстве.

При счете 0:4 Алексей Томилов принял решение заменить голкипера Марата Сабитова на Егора Гриценко. Однако и эта перестановка не изменила хода встречи: омичи продолжили доминировать на площадке.

Во втором периоде хозяева увеличили преимущество до пяти шайб, а в заключительной двадцатиминутке довели счет до 6:0.

При этом у "Чайки" были моменты, они играли как в формате 5 на 4, так и 5 на 3. Тем не менее, реализовать ни одну из возможностей нижегородцам не удалось.

Завтра нижегородцы попробуют взять реванш у омичей в последнем матче 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Старт" всухую уступил "СКА-Нефтяник" на домашнем льду.

Спорт ХК Чайка Хоккей
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных