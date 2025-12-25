Нижегородская "Чайка" всухую уступила "Омским Ястребам" с разгромным счетом

Фото:
Хоккеисты "Чайки" потерпели сокрушительное поражение от "Омских Ястребов" в первом матче серии, пропустив шесть безответных шайб.
Уже в первом периоде в ворота нижегородцев влетели четыре шайбы. Третий гол хозяева льда забили в меньшинстве.
При счете 0:4 Алексей Томилов принял решение заменить голкипера Марата Сабитова на Егора Гриценко. Однако и эта перестановка не изменила хода встречи: омичи продолжили доминировать на площадке.
Во втором периоде хозяева увеличили преимущество до пяти шайб, а в заключительной двадцатиминутке довели счет до 6:0.
При этом у "Чайки" были моменты, они играли как в формате 5 на 4, так и 5 на 3. Тем не менее, реализовать ни одну из возможностей нижегородцам не удалось.
Завтра нижегородцы попробуют взять реванш у омичей в последнем матче 2025 года.
Ранее сообщалось, что "Старт" всухую уступил "СКА-Нефтяник" на домашнем льду.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+