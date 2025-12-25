Строительство ФОКа в Сормове снова остановили Спорт

Фото: Александр Воложанин

Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода остановлено по инициативе концессионера. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта региона.

Напомним, проект реализуется в рамках концессионного соглашения между региональными властями и ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта". Строительство ФОКа стартовало в октябре 2024 года, но уже в ноябре было приостановлено.

Работы возобновились в апреле 2025-го. Тогда же сообщалось, что завершение строительства намечено на конец 2025 — начало 2026 года. Однако на 1 декабря 2025 года готовность объекта составила лишь 24,5%. С мая по декабрь объем выполненных работ увеличился всего на 4,5%, что указывает на крайне низкие темпы строительства.

Минспорта неоднократно отправляло запросы концессионеру о предоставлении актуального графика строительства и подтверждающих документов по объему выполненных работ. Но они остались без ответа. Сейчас ведомство ведет претензионную работу.

"Согласно концессионному соглашению для исполнения своих обязательств по созданию объекта концессионер имеет право привлекать иных лиц без согласия концедента (в данном случае - правительства Нижегородской области). При этом концессионер несет ответственность за действия привлеченных лиц как за свои собственные", - отметили в нижегородском минспорта и добавили, что не располагают информацией о наличии судебных исков между субподрядчиками.

Добавим, что в октябре началось строительство ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде.