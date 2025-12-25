Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 декабря 2025 15:16Строительство ФОКа в Сормове снова остановили
25 декабря 2025 14:20"Пари НН" предложил нападающему Хуану Боселли новый контракт
25 декабря 2025 09:16ХК "Старт" разгромно проиграл "СКА-Нефтяник"
23 декабря 2025 22:32Нижегородское "Торпедо" обыгрывает "Сочи" в четвёртый раз в сезоне
23 декабря 2025 09:05Легендарный футболист Георгий Князев умер на 77-м году жизни
22 декабря 2025 21:46"Чайка" вновь обыграла "Кузнецких Медведей", одержав четвёртую победу подряд
22 декабря 2025 15:29Билет на матч "Торпедо" против ЦСКА продают за 120 000 рублей
22 декабря 2025 11:22Должность спортивного психолога введут в нижегородских госшколах
22 декабря 2025 10:25Кабайло рассказал, чем закончилась история с избиением лошади в спортшколе
22 декабря 2025 09:38Баскетболисты "Пари НН" уступили "Локомотиву-Кубань"
Спорт

Строительство ФОКа в Сормове снова остановили

25 декабря 2025 15:16 Спорт
Строительство ФОКа в Сормове снова остановили

Фото: Александр Воложанин

Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода остановлено по инициативе концессионера. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта региона.

Напомним, проект реализуется в рамках концессионного соглашения между региональными властями и ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта". Строительство ФОКа стартовало в октябре 2024 года, но уже в ноябре было приостановлено.

Работы возобновились в апреле 2025-го. Тогда же сообщалось, что завершение строительства намечено на конец 2025 — начало 2026 года. Однако на 1 декабря 2025 года готовность объекта составила лишь 24,5%. С мая по декабрь объем выполненных работ увеличился всего на 4,5%, что указывает на крайне низкие темпы строительства.

Минспорта неоднократно отправляло запросы концессионеру о предоставлении актуального графика строительства и подтверждающих документов по объему выполненных работ. Но они остались без ответа. Сейчас ведомство ведет претензионную работу

"Согласно концессионному соглашению для исполнения своих обязательств по созданию объекта концессионер имеет право привлекать иных лиц без согласия концедента (в данном случае - правительства Нижегородской области). При этом концессионер несет ответственность за действия привлеченных лиц как за свои собственные", - отметили в нижегородском минспорта и добавили, что не располагают информацией о наличии судебных исков между субподрядчиками.

Добавим, что в октябре началось строительство ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сормовский район Строительство ФОК
Поделиться:
Новости по теме
06 декабря 2025 11:20Реконструкцию трамплинов в Кузнечихе временно отложили
03 декабря 2025 11:44Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую Ледовую арену в марте
07 ноября 2025 14:46Более 360 млн рублей выделили на строительство ФОКа в Чкаловске
28 октября 2025 07:00Еще 1,3 млрд рублей направят на строительство ФОКов в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных