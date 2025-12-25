Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Спорт

"Торпедо" уступило ЦСКА в овертайме и прервало победную серию

25 декабря 2025 22:15 Спорт

Заключительный домашний матч 2025 года оказался для "Торпедо" неудачным. Нижегородцы уступили московскому ЦСКА в овертайме и прервали свою серию из четырёх побед. 

Гости открыли счёт в середине первого периода, хотя и не без помощи автозаводцев. Защитник Антон Сизов, пытаясь подстраховать Дениса Костина, неудачно срезал шайбу в свои ворота. Спустя несколько минут армейцы забили уже сами, удвоив преимущество в формате "четыре на четыре". Несмотря на то, что "Торпедо" было активнее, ответить сопернику им не удалось.

Во втором периоде торпедовцы не расслаблялись и по итогам игрового отрезка перебросали соперника почти втрое. Однако ни один из трёх розыгрышей большинства не был реализован, и счет остался прежним — 0:2.

Только в середине заключительной двадцатиминутки нижегородцам удалось пробить вратаря ЦСКА Дмитрия Гамзина, прервав его сухую серию. Автором гола стал Владимир Ткачёв, для которого это стало 400-м очком в КХЛ. Он отличился в пятом матче подряд.

Хозяева выстояли в двух подряд меньшинствах и пошли ва-банк в концовке. После тайм-аута тренерский штаб снял вратаря, и это принесло результат.  Менее чем за минуту до финальной сирены Егор Соколов сравнял счет и перевел матч в овертайм — 2:2.

Но овертайм продлился недолго. Уже на 12-й секунде дополнительного времени ЦСКА поставил точку в матче — 2:3.

Одно очко "Торпедо" все же забирает, но остается на пятой строчке в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Заключительные матчи (6+) 2025 года команда Алексея Исакова проведет на выезде. 28 декабря нижегородцы в пятый раз в сезоне сыграют с "Нефтехимиком".

В этот же день "Чайка" потерпела разгромное поражение от "Омских Ястребов".

Фото: ХК "Торпедо"

